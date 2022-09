O corpo de Jheykson Roger Medeiros, 36 anos, foi sepultado na manhã desta segunda-feira em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Medeiros morreu trabalhando na noite do último sábado (3), após ser atingido por uma caminhonete que trafegava na contramão da Rua Paulo Setúbal, no Boqueirão, em Curitiba.

Familiares e amigos ainda lamentam o acidente de trânsito que foi provocado pela modelo Cássia Vialli Martins, de 29 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, a motorista da caminhonete teria bebido e dirigido, pegando a contramão da Paulo Setúbal até atingir a moto de Roger Medeiros. O socorro chegou a ser acionado, mas o motoboy morreu no local. No domingo (04), uma manifestação pedindo Justiça foi realizada no local do acidente.

Protesto ocorreu no final de semana. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz/Tribuna do Paraná

Alda Fragoso, tia do Jheykson, relatou que a perda do sobrinho abalou a família. Ele estava trabalhando, havia feito um entrega, e estava voltando para casa. Uma pessoa querida, educado e muito trabalhador. E hoje aos 36 anos perder a vida, a gente jamais esperava”, disse Alda em entrevista para a RPC.

Para o amigo Fernando Costin, a morte pode ser considerada uma tragédia. “Ele trabalhava junto com a família e lutava diariamente pela vida. E terminou nessa tragédia”, comentou Fernando.

E a modelo?

Em nota, Igor José Algar, advogado da modelo, comunicou que ela lamenta o ocorrido, que não irá se furtar das responsabilidades legais e que vai colaborar com as investigações. As redes sociais de Cássia foram retiradas do ar nas últimas horas após o acidente no Boqueirão.