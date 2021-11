“Fia, você tá bêbada? Será que você tá bebinha?”, assim ironizou uma influenciadora digital de Curitiba que ofereceu e deu uma garrafa de cerveja a um macaco em Manaus, capital do Amazonas. A ação foi postada em redes sociais e chegou à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Paraná (DPMA). A mulher pode responder por crime de maus-tratos a animais e ficar presa de dois a cinco anos. Assista abaixo!

Segundo o delegado Matheus Laiola, responsável pela DPMA, o vídeo foi encaminhado para a delegacia em Manaus, onde ocorreu a situação. Nas imagens, a mulher dá a cerveja ao animal que sobe em uma árvore. Na sequência, o macaco aparece apoiado e sem força.

“Nós recebemos esse vídeo que mostra uma mulher oferecendo bebida alcoólica a um macaco. Ela seria de Curitiba e uma influencer. Nós já documentamos tudo e encaminhamos para a delegacia local para investigar possível prática de maus tratos. O efeito do álcool no animal desse porte que aparece no vídeo pode ser fatal”, reforçou Laiola.

O crime de maus-tratos tem pena de reclusão de dois a cinco anos, multa, e proibição da guarda, além de poder ser aumentada de 1/6 a 1/3 da punição se ocorrer a morte do animal.

Não é o primeiro caso

Não é a primeira vez que pessoas aparecem oferecendo e incentivando o consumo de bebida alcoólica a animais nas redes sociais. Em outubro do ano passado, uma advogada e um modelo estão deram cerveja para um cachorro no bairro Taboão, em Curitiba. Na oportunidade, o filhote ficou sob tutela da SOS 4 Patas, e o casal foi indiciado por maus-tratos.

