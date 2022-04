O Instituto Fica Comigo, uma das referências no auxílio a causa animal em Curitiba, promove um almoço italiano beneficente neste sábado (09). A entidade passa por dificuldades financeiras e 100% da renda obtida no almoço será destinada para pagar dívidas. O delegado da Divisão de Proteção ao Meio Ambiente da Polícia Civil, Matheus Laiola, confirmou presença no evento.

O Instituto Fica Comigo é uma ONG curitibana, registrada no Conselho Regional de Medicina Veterinária, e atua há mais de 10 anos no controle populacional de cães e gatos. Na clínica, os animais são tratados, castrados e vacinados. Além disso, alguns deles após passarem por atropelamentos ou maus-tratos, são atendidos e podem ser adotados na sequência.

LEIA TAMBÉM:

>> Preço de alimentos pode variar até 100% entre supermercados de Curitiba

>> Fotógrafo sofre ameaças após denunciar ônibus de Luciano Hang em local proibido

Naturalmente, o custo para atender os animais com ração ou mesmo com cirurgias é alto. Carla Negochadle, presidente e fundadora do Instituto Fica Comigo, relatou que somente com ração, o gasto aumentou em oito vezes nos últimos meses. “Para atender em média quase 300 animais, é preciso ter três toneladas de ração. Na pandemia, o preço aumentou demais e temos que lutar para conseguir alimentar todos. Com a pandemia da Covid-19, tivemos uma queda no número de padrinhos que auxiliavam o Instituto. A causa animal não tem glamour, é uma vida sofrida, e de dedicação integral para salvar os bichos”, comentou Carla.

Um dos apoiadores do almoço com cardápio italiano é o delegado Matheus Laiola. Há pouco mais de três anos na DPMA, Laiola reforça a dedicação do Instituto Fica Comigo. “Eu conheço o trabalho deles já algum tempo, e são batalhadores pela causa animal. Sempre reforço que é preciso aumentar a rede do bem, e o almoço é a oportunidade para crescermos. Leve a família para o Instituto para passar bons momentos, conhecer a estrutura e ajudar. O preço do almoço é justo e reforço, 100% da renda é exclusiva para eles”, valorizou Laiola.

Cardápio e valor

O almoço vai ter no cardápio espagueti, talharim, penne, fafardeli, fusilli ou nhoque, com quatro tipos de molho (pesto, ao sugo, cogumelos variados ou carne). O valor é de R$ 39 e vai funcionar das 11h às 16h. O Instituto Fica Comigo está localizado na Rua Marechal Deodoro, 1864, Alto da XV. A alimentação vai ocorrer na parte externa da clínica ou pode retirar no local.

Todo alimento que não for entregue durante o evento, vai ser doado para comunidades carentes de Curitiba.

Como comprar?

Faça um PIX ou transferência e envie o comprovante junto com a opção de massa e molho escolhida para o telefone (41) 99169-7495. Além disso, outras formas de pagamento ou mesmo colaborando com o Fica Comigo é via transferência bancária. Veja abaixo os dados:

Itaú: Ag: 3705- Conta 16254-7

Santander: Ag: 2256 – Conta 130017412

PicPay: @ifcong

PayPal: Instituto Fica Comigo

PIX: institutoficacomigo@gmail.com