Alguns restaurantes estão oferecendo desconto para clientes que receberam a vacina que previne a covid-19 em Curitiba, como forma de incentivo àqueles que ainda estão resistentes a receber o imunizante. Na hora de pagar a conta, o vacinado deve apresentar o comprovante. No Família Madalosso, a promoção vale apenas para as quarta-feira. Quem tiver tomado a primeira dose ganha 10% e quem já recebeu a segunda, 20% de desconto no valor do rodízio, que custa R$ 69.

No Armazém Colônia Forneria & Pizzaria, como a Tribuna do Paraná já mostrou, também há desconto para quem aderiu à campanha e tomou vacina. Os clientes que receberam a primeira dose do imunizante ganham 10% e quem comprovar que recebeu as duas doses, ganha 20%. No caso do Armazém, a promoção vale em todos os dias em que a casa abre e é aplicado no valor de pizzas e panuozzos.