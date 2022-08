O Grupo Madalosso está em franca expansão. Sonho antigo dos fundadores de ter um dos restaurantes mais tradicionais de Curitiba em outras cidades está prestes a virar realidade em um futuro próximo. E tem gente de olho nessa novidade. Só para ter uma ideia, nesta terça-feira (9), um morador de Londrina, no norte do Paraná, buscou informações sobre essa chance de ter o cardápio bem pertinho de casa.

A ideia de levar o Madalosso para municípios é antiga. Fundado em 1963 pelo casal Flora e Antônio Madalosso, a família sempre ouviu dos clientes aquela frase: “Como eu queria um Madalosso na minha cidade” ou mesmo “como faço para abrir um?”. No entanto, o receio do casal era não ter em outro município o funcionamento padrão que o Grupo Madalosso entrega nos restaurantes, no bairro de Santa Felicidade.

Mariana Werner, diretora geral do Novo Madalosso e responsável pela área de expansão, relata que houve sondagens interessantes para abrir novos espaços. “A família sempre teve o desejo de expandir e somos abordados por pessoas de fora da cidade, que buscam aliar e investir na marca. Há quarenta anos, teve uma proposta para abrir em Brasília, mas não se concretizou. Era um receio mesmo, mas com o sucesso do contêiner Express, ficamos mais confiantes no negócio”, disse Mariana.

Além dessa confiança, o custo para se abrir uma loja menor é inferior a um restaurante. Na segunda-feira (8), foi anunciado que o Madalosso vai estar presente na praça de alimentação do Park Shopping Barigui, em Curitiba.

“Desde o ano passado, estávamos em negociação com os shoppings, e deu certo com Park Shopping Barigui. A inauguração está prevista para o mês de outubro. Lá vai ter as famosas asinhas de frango, polenta, canelone Romeu e Julieta, nhoque à bolonhesa e batata salsa, lasanha na manteiga, risoto, salada, frango assado seis grãos, frango a passarinho e a tulipa – que no contêiner é sucesso com o nome de gambito”, comentou a diretora.

Franquias?

Com essa expansão, várias pessoas têm procurado Mariana Werner para questionar sobre a possibilidade de ser um franqueado. A ideia está sendo analisada pela família, mas a princípio, essa chance não existe.

“Hoje recebi mensagem de Londrina, e temos uma lista de pessoas interessadas. Mas, a princípio, não trabalhamos com a hipótese de franquia, mas não se descarta. Iremos estudar no futuro essa possibilidade, hoje vamos expandir lojas próprias”, diz Mariana.

Questionada sobre novas lojas próprias do grupo, a diretora deu a entender que novidades irão vir por aí. “Não posso dizer o local, mas não vamos parar por aí”, completou a diretora do Novo Madalosso.