A madrugada de sábado (2), em Curitiba, teve registros de acidentes que marcaram a imprudência dos motoristas. Pouco antes de um veículo cair dentro do lago de peixes da Praça no Japão, no Batel, outro acidente registrado por volta das 3h acabou com um carro invadindo o terreno de uma empresa, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Segundo informações do jornal Bom dia Paraná, da RPC, um motorista bateu um veículo contra um poste, na Rua João Bettega, e acabou parando dentro de um terreno de uma empresa, na CIC, arrebentando as telas que cercavam o local. Não houve feridos.

+ Leia mais: Pilarzinho, São Francisco e Mercês terão bloqueios de ruas no domingo

Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor fugiu e abandonou o veículo. Conforme informou a PM ao Bom Dia, um guincho foi acionado para retirar o carro preso nas telas. O poste também ficou destruído.

Reprodução/Marcelo Rocha/RPC

Por causa da fuga do motorista, não há informações sobre o estado de saúde dele ou sobre um possível estado de embriaguez ao volante. Até a publicação da matéria, a polícia ainda buscava informações sobre quem era o motorista.