Após uma das madrugadas mais frias do ano, Curitiba amanheceu com tempo fechado e garoa nesta segunda-feira. O segundo dia de Outono parece a explicação perfeita do que será a estação do ano que começou neste final de semana. Nas primeiras horas da manhã os termômetros registraram 15°C na região da capital.

Segundo o Simepar, o favorecimento para a formação de nebulosidade ainda se mantém sobre regiões mais ao leste do estado, onde garoas ocasionais também foram registradas sobre a RMC. No litoral, a condição de chuvas segue mais persistente, variando de intensidade fraca a moderada.

Nesta segunda-feira, o centro mais intenso de um sistema de alta pressão atmosférica, se posiciona no oceano, na altura da Argentina e do Uruguai. No Paraná, associado aos ventos deste sistema, segue com mais nuvens e possibilidade de chuvisco ocasionais no leste do estado. A partir do oeste e norte do estado, esquenta um pouco mais a tarde, com maior presença de sol.

Para esta segunda, mínima prevista de 14°C e máxima de 19°C em Curitiba. No Litoral, as temperaturas variam de 20°C a 22°C. Nos Campos Gerais, mínima de 14°C e máxima de 22°C em Ponta Grossa. Mais ao sul as temperaturas não devem superar os 26°C em Pato Branco. Em Foz do Iguaçu, mínima de 20°C e máxima de 29°C.