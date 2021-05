Uma equipe do Programa de Policiamento Ostensivo da Guarda Municipal de Curitiba (GM) viveu uma noite fora do comum na última sexta-feira (30). Uma mãe em trabalho de parto na Vila 29 de Outubro, bairro Caximba, precisou do apoio da equipe para salvar o bebê que havia acabado de nascer. A viatura da GM foi abordada durante uma ronda preventiva por uma das ruas da vila.

Segundo a GM, a mãe entrou em trabalho de parto antes da chegada do serviço de saúde e, quando a viatura do Policiamento Ostensivo passava pela rua, os guardas foram abordados por um menino de bicicleta que relatou a necessidade de apoio.

O bebê era uma menina, que tinha acabado de nascer. “Usando conhecimentos básicos de prestação de socorro e salvamento, coloquei a mãe em nível mais alto que a bebê e fiz amarração do cordão umbilical”, conta o guarda municipal Reinaldo Santos, que atendeu a ocorrência junto com os colegas Antônio Oliveira e Marcos Alex Beleti.

“Foi muito gratificante, é uma ocorrência diferente das que atendemos no dia a dia. Saímos satisfeitos por poder ajudar. Não medimos esforços para garantir a dignidade e preservar a vida das pessoas”, disse o guarda Reinaldo Santos.

Após o procedimento, a equipe aguardou pela ambulância do Samu, que chegou logo depois e encaminhou mãe e filha para o Hospital do Trabalhador.