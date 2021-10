Meu sonho é realizar o desejo do meu filho de virar jogador de futebol”, assim define o desejo de uma mãe guerreira e lutadora. São dois empregos diariamente e ainda prepara doces para continuar alimentando o anseio da cria. São 16 horas no batente e pouco tempo de descanso, mas tudo é pequeno diante do objetivo de ver o filho único brilhando nos gramados. Com as dificuldades do dia a dia e com o orçamento reduzido, a ajuda de todos, via vaquinha virtual, é bem-vinda.

+Viu essa? Deputado pede fim da tarifa mínima de água e esgoto da Sanepar

Dilsa Ellen Garcia, 39 anos, mora em uma casa de um cômodo em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba. O principal companheiro é o Gustavo, 16 anos, que conseguiu atrair olhares de uma escola nos Estados Unidos que acompanhou um treino dele em uma agência de intercâmbio esportivo. Com a aprovação de uma bolsa de 50% da High School Layton Christian Academy, no estado de Utah, a alegria da notícia virou motivo de preocupação para a família e amigos.

“Eu boto muita fé nele e desisti em comprar uma casa para ajudá-lo. Moramos em uma residência de uma peça, e a minha força é pensar no sucesso dele. A forma de contribuir é trabalhar para isso, mas a vaquinha virtual também é importante”, disse a mãe que é separada do pai de Gustavo há 15 anos.

+Veja mais! Ministério da Saúde vai enviar mais 318 mil doses ao Paraná para vacinar adolescentes

A luta por melhores condições ao filho não é mole. Dilsa acorda às 5h da manhã para chegar a tempo em um consultório médico/ dentário localizado no bairro Mercês, onde trabalha como recepcionista. Retorna para casa no meio da tarde e ainda tem pela frente mais sete horas como atendente de telemarketing. Nos fins de semana, ainda prepara brigadeiro no pote para vender em pontos turísticos de Curitiba como o Parque Barigui e Largo da Ordem. “Nos meus dois trabalhos formais, eu recebo R$ 2 mil. Em um mês muito bom, eu ganho uns R$ 600 com os doces, mas tem todo um custo e agora subindo os preços, a renda diminui também”, confessa Dilsa.

Dilsa acorda às 5h da manhã pra trabalhar como recepcionista, depois, no meio da tarde, encara mais sete horas como atendente de telemarketing. Nos fins de semana prepara os brigadeiros pra vender em pontos turísticos de Curitiba. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

LEIA TAMBÉM:

>> Remédio testado contra a covid-19 em Curitiba reduz pela metade os internamentos

>> Nota Paraná tem R$ 88 milhões em créditos perdidos. Já conferiu o seu?

Com o atual orçamento, os custos de viagem, hospedagem e gastos nos Estados Unidos para o filho Gustavo ficaria muito complicado. Pensando nisso, a família decidiu pedir a colaboração via internet. “A meta é alcançar R$ 100 mil reais para bancar o tempo de Gustavo na escola americana. Nesse primeiro momento, eu não vou pelas condições financeiras. Se para uma pessoa já é difícil, imagine mais um”, comentou a mãe.

+Viu essa? Balas Fini abre primeira loja em shopping de Curitiba. Tem sabores exclusivos!

Fã do Weverton

Gustavo joga atualmente como lateral direito, mas tem uma história curiosa. Fã do goleiro Weverton, atualmente no Palmeiras, e que foi destaque do Athletico durante cinco anos, o adolescente tentou seguir a posição do ídolo. Foi aluno da escolinha em Curitiba e chegou a fazer teste na equipe paulista. Não passou devido à baixa estatura para goleiro (1,75m). “Ele pensou em abandonar a carreira, mas seguiu tentando e foi bem em testes. Chegou a treinar de centroavante e recebeu elogios. É um talento que vai ser aprimorado e ainda vai estudar em inglês. Um sonho que tenho e espero um dia ver isso de pertinho”, completou Dilsa

Como ajudar a Dilsa e o Gustavo?

Para ajudar no sonho da Dilsa e do filho Gustavo, existem duas formas: a vaquinha virtual ou por PIX (41984379044). Colabore com qualquer valor! Até a manhã desta terça-feira Dilsa tinha conseguido R$ 1,3 mil em colaborações.

Web Stories