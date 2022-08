Uma denúncia feita por mães e pais de crianças matriculadas em uma escolinha infantil pré-escolar no Novo Mundo, em Curitiba, apontam que a administração da creche mantinha os pequenos em situação precária de atendimento. Um vídeo feito na última sexta-feira (26), que circula nas redes sociais, mostra a falta de limpeza em banheiros e cozinha, péssimas condições de infraestrutra e revela uma possível falta de distribuição lanche para as crianças. Uma denúncia foi feita para a Vigilância Sanitária de Curitiba, que interditou a escolinha nesta manhã de segunda-feira (29).

As imagens foram feitas por duas mães que tiveram acesso ao local por ex-professoras. As professoras também teriam pedido demissão da escolinha por não aceitarem a situação, que, segundo as mães, já havia sido motivo de reclamação por parte das professoras para a administração.

A designer gráfica Daiane Cristina Ribeiro, 32 anos, é uma das mães que gravou o vídeo. A filha dela, de 4 anos, está na creche há seis meses. A mãe conta que desconfiou que algo não estava bem quando as professoras informaram que iriam deixar a escola. “Eu questionei o motivo delas resolverem sair, já que minha filha estava apegada. Foi quando as professoras disseram que teríamos que ver por nós mesmas o motivo. Pedi para entrar e filmamos. Ficamos chocadas”, contou a Daiane Ribeiro.

Os vídeos foram postados nas redes sociais de outra mãe, a Tainara Vaz, que revelou em uma postagem do Facebook que as professoras chegaram a pagar o lanche das crianças do próprio bolso. “Professoras tirando do bolso a alimentação enquanto a gente se mata de trabalhar para dar uma educação e cuidado de qualidade. Escola imunda, suja, largada na mão das professoras que fizeram o impossível para cuidar bem dos pequenos!”, escreveu.

Nos vídeos, é possível ver imagens dos vasos sanitários entupidos e um box do banheiro com o que seria cocô de coelho. Na cozinha, havia mamadeiras sem lavar, com resto de leite. E no áudio de um dos vídeos a mãe chega a afirmar que havia uma sala onde as crianças ficavam de castigo. A sala também estava desorganizada e suja. É possível observar, também, que uma possível funcionária da escola acompanha as mães durante as gravações.

“Quando você escolhe uma escola para o seu filho, você imagina depois de ver recomendações e visitar mais de duas vezes, que escolheu um lugar bom. Seu filho está seguro! Passamos por alguns problemas financeiros e a escola flexibilizou o pagamento das mensalidades: você imagina o que? ‘Nossa eles gostam do meu filho’. Eu e muitas outras mães e pais estão em estado de choque”, diz outro trecho da postagem da Tainara Vaz.

Em contato com a Tribuna, sobre o que seria a sala do castigo, um tio de umas das crianças afirmou que a criança já dava sinais de algo não ia bem. “Meu sobrinho, em virtude desses problemas que a escola estava tendo, de deixar ele de castigo em quarto escuro, ele não consegue mais dormir. Passando fome também. Chegava o horário de comer em casa, nossa, ele comia porque não tinha comido na escola”, disse o tio.

Conforme o relato das mães, as crianças foram retiradas da creche. “Muitas já conseguiram matrícula em outra escolinha. Algumas estão deixando com os avós, mas ainda tem mãe sem saber o que fazer, pois precisam trabalhar fora”, lamentou a Daiane Ribeiro.

Vigilância Sanitária fecha a creche

Procurada, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS) informou que a Vigilância Sanitária esteve nesta segunda-feira, pela manhã, no estabelecimento, logo após uma denúncia recebida pelo 156, neste fim de semana.

Durante a fiscalização, segundo a pasta, “foram encontradas diversas irregularidades que levaram à interdição do local: condições sanitárias precárias; falta de manutenção de estrutura física, dos mobiliários e equipamentos; portas e janelas com vidros quebrados; fiação exposta; ausência de lactário para preparação de mamadeiras, entre outros”.

A SMS informou que a creche deverá permanecer fechada e que os proprietários poderão solicitar a desinterdição apenas após a correção e regularização de todos os itens apontados no auto de infração e após realização de nova vistoria.

A reportagem tentou contato com a creche pelo telefone, mas não obteve sucesso até a publicação da matéria.

Em contato com a Secretaria Municipal de Educação, a pasta informou que a escolinha não é conveniada com a prefeitura de Curitiba. É uma escola particular.

>>> Faça como a Daiane, que denunciou a situação da creche para a Tribuna pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias. Você viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo número (41) 9 9683-9504.