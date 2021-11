Curitiba iniciou a montagem da mais alta árvore natalina do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021. Ela teve sua estrutura finalizada nesta terça-feira (09) em uma ilhota artificial do lago do Parque Barigui.

Nos próximos dias, a estrutura de 22 metros de altura irá receber os 54 mil pontos de luz LED na cor verde, que irão proporcionar uma bela imagem do reflexo da árvore na água ao anoitecer.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba entra em espírito de Natal com os testes das luzes das árvores e da decoração

>> 15º Festival de Pão com Bolinho começa nesta terça (9); veja cardápio e fotos!

Para instalar a árvore de luz na ilhota, equipes da Prefeitura precisaram construir uma ponte de madeira para transportar as ferragens da enorme estrutura. Depois de colocada e testada a iluminação, a ponte será desmontada.

A atração, que tem patrocínio do ParkShoppingBarigui, é uma das mais disputadas por quem busca uma selfie com o clima natalino da capital. Mas o Parque Barigui vai receber um outro evento imperdível da temporada natalina deste ano.

Caminho de Luz

O espaço verde também irá sediar o Caminho de Luz Copel Telecom, um circuito de carro (drive-thru) que vai começar no Portal de Acesso (com entrada pela BR-277) e seguirá por um circuito de 1,4 km, até a Rua Cândido Hartmann.

Durante o percurso, várias atrações interativas, inclusive com realidade aumentada, poderão ser acompanhas de carro, como Banda de Noéis, Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria e Santo Presépio.

O circuito ainda terá túneis de luz e uma segunda árvore, que irá finalizar o trajeto na Cândido Hartmann.

Confira a programação completa de Natal aqui.

Web Stories