A região do Terminal do Santa Cândida, em Curitiba, terá uma nova megaloja da Havan, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, que inaugura no próximo dia 17 de março. A unidade será a 30.ª megaloja no Paraná, sendo a maior filial da rede no estado. Segundo a programação, as portas estarão abertas para o público a partir das 9h, com funcionamento diário até as 22h, inclusive aos sábados e domingos.

Segundo a empresa, a nova loja da Havan em Curitiba será a primeira inauguração de uma megaloja Havan em 2022. Com ela, a rede varejista chega a 169 filiais, em 21 estados brasileiros. Ao todo, são 22 mil funcionários que trabalham na empresa.

O espaço da loja tem 20 mil metros quadrados de área construída e dois pavimentos, com cerca de 500 vagas de estacionamento para uso gratuito dos clientes, praça de alimentação e a tradicional fachada da Casa Branca. A nova loja poderá gerar até 700 empregos.

Produtos na nova Loja da Havan

A empresa explica que os clientes terão opção de compra para mais de 350 mil itens destinados para toda a família, entre produtos de eletro e eletrônicos, cama, mesa e banho, utilidades domésticas, moda e brinquedos. O loja será bem em frente ao terminal, no número 705 da Mascarenhas de Moraes.