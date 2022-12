Apontado como o “maior terreno residencial à venda de Curitiba“, a área de aproximadamente 115 mil metros quadrados localizada no bairro Campo Comprido, onde está a sede da Uniandrade, vai à leilão na semana que vem. Com lance inicial de R$ 131 milhões, a venda deve ocorrer para que sejam saldadas dívidas da ordem de R$ 10 milhões contraídas pela institutição.

O primeiro leilão, que acontecerá de maneira virtual, será a partir das 9h45 do dia 6 de dezembro, terça-feira. No dia seguinte, caso ninguém arremate, o 2° leilão terá início no mesmo horário, mas o lance inicial será de 50% do valor da avaliação, o que torna a venda muito mais atraente para os investidores que já se cadastraram para a disputa.

Apesar de três ações judiciais contrárias ao leilão, a tendência é que a venda seja sacramentada na próxima semana. Segundo o leiloeiro Magno Rocha, da Rocha Leilões, o comprador terá facilidades para pagar a “fatura”. “O terreno poderá ser adquirido com 25% de entrada e saldo parcelado em até 30 vezes”, contou à Tribuna.

Várias construtoras estão de olho no terreno. Pela região existem vários condomínios de edifícios e a tendência é que novos empreendimentos do mesmo tipo sejam erguidos ali. Antes, porém, há uma questão a se resolver.

No terreno está erguida a chamada Cidade Universitária da Uniandrade. O campus tem uma estrutura gigantesca, dividida em blocos e vários pavimentos. O novo comprador terá que “desenrolar” essa situação na Justiça para garantir a saída dos atuais ocupantes, ou mesmo negociar um novo contrato de aluguel para a construção, o que não sairia nada barato.

O prédio, bem como a área, já foram alvos de várias disputas judiciais por problemas financeiros dos proprietários.

FOTO: Rogério Theodorovy / Gazeta do Povo