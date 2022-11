A Compagas informou nesta sexta-feira que vai interromper o fornecimento de Gás Natural Veicular (GNV) no próximo domingo (27) em 29 postos de combustíveis de Curitiba. A interrupção será a partir das 0h e terá duração de 24 horas para a realização de serviços de manutenção na rede de abastecimento.

Os clientes industriais, residenciais e comerciais não serão afetados pela interrupção. Em caso de dúvidas ou para mais informações, a empresa orienta o uso da Central de Atendimento da Compagas pelo telefone 0800 643 8383.

“A medida preventiva será realizada para garantir a integridade dos dutos e a segurança operacional do sistema”, diz o comunicado.

Ainda como forma de reduzir o impacto ao usuário, a Companhia informa que seis postos estarão com a distribuição de GNV normal durante todo o dia 27 de novembro. Veja onde abastecer:

