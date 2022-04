A partir deste sábado (16), mais dez linhas de ônibus de Curitiba passarão a ter pagamento exclusivo com cartão. As linhas circulam em bairros das regionais Boa Vista, Cajuru, Boqueirão, Pinheirinho, Bairro Novo e Portão.

São elas: 372 Tarumã; 373 Alto Tarumã; 533 Erico Veríssimo/Pantanal; 612 Portão/CIC; 631 Piratini/BR476; 635 Londrina; 649 Pirineus; 683 Futurama/S. Cercado; 773 Vizinhança/Santa Rita; e 828 C. Comprido.

A tarifa poderá ser paga por cartão-transporte e também cartões de débito e crédito, já que todas as linhas da capital passam a contar com a funcionalidade, também a partir deste sábado (16).

Considerado mais prático e seguro, o cartão ajuda a dar velocidade no embarque, além de diminuir a circulação de dinheiro nos veículos, o que inibe assaltos e roubos.

Atualmente, mesmo aceitando dinheiro, o cartão-transporte já é o principal meio de pagamento nessas dez linhas, com 76% de participação. Com as dez novas linhas, vai para 160 o número das que só aceitam cartão como pagamento. Curitiba tem 254 linhas de ônibus.

Atendimento

A confecção da primeira via do cartão-transporte é gratuita. Para fazer o cartão, o usuário deve agendar atendimento pelo site da Urbs e depois comparecer nas unidades na Rua da Cidadania ou na Rodoferroviária. Excepcionalmente, em caso de instabilidade no site – por conta de recentes ataques hackers -, o usuário poderá fazer agendamento pessoalmente nas unidades de atendimento. O serviço será marcado para a o horário mais próximo disponível

Como fazer o cartão

Fazer o cartão é rápido e fácil. É necessário levar ao local de atendimento documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço. No caso de menores de idade, o cartão pode ser solicitado pelos pais ou responsável legal, apresentando documento de identificação original com foto de ambos. Todas as unidades e o Urbs Móvel trabalham de 11h às 17h em dias úteis.

