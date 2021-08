Chegaram no Paraná, na noite deste domingo (22), 107.640 doses do imunizante Cominarty, produzidos pela Pfizer/BioNTech. Esta é a segunda parte do 42° lote de vacinas contra Covid-19 enviado pelo Ministério da Saúde, que contempla 435.290 novas doses para o Estado.

A primeira parte, com 95,4 mil doses de Coronavac (Instituto Butantan/Sinovac), chegou ao Paraná no domingo pela manhã. A terceira e última parte, com 232.250 da Covishield (AstraZeneca/Oxford/Fiocruz), são esperadas para a noite de segunda-feira (23).

+Viu essa? Vereadora Flávia Francischini internada na UTI após cirurgia de emergência em Curitiba

O lote aterrissou no Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, às 19h10, e na sequência foi encaminhado para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar). Lá, será organizado e reunido às doses de Coronavac já recebidas para posterior encaminhamento às 22 Regionais de Saúde do Estado.

+Leia mais! Conheça o Pinhal do Santana, novo parque de Curitiba

As doses da Pfizer são divididas entre primeiras e segundas doses, além da reserva técnica. Serão 63.180 unidades para D1, avançando a vacinação do público em geral de 18 a 59 anos, e 33.895 para D2 de pessoas que já começaram seu ciclo vacinal. Os demais 10% vão para reserva técnica.

+Viu essa? Massa de ar quente mantém Curitiba com calor. Veja a previsão completa!

Das Coronavac, 85.860 doses serão divididas igualmente entre D1 e D2 para a população em geral – sendo 42.930 para primeira e 42.930 para a segunda dose. Os outros 10% serão destinados para reserva técnica. As doses da AstraZeneca, por sua vez, são integralmente destinadas para aplicação da segunda dose, com 10% de reserva técnica.

Web Stories