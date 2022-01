Mais 18 linhas de ônibus de Curitiba passarão a ter pagamento exclusivo com cartão-transporte, a partir deste sábado (15). Segundo a prefeitura, o exclusividade do cartão-transporte nestas linhas chega com objetivo de ajudar a dar velocidade no embarque, além de diminuir a circulação de dinheiro nos veículos, o que inibe assaltos e roubos.

As 18 linhas (confira a lista abaixo) atendem as regiões do Boa Vista, Cajuru, Boqueirão, Pinheirinho, e Bairro Novo. As linhas são alimentadoras, ou seja, que fazem a ligação entre terminais e regiões próximas.

Segundo a prefeitura, atualmente, mesmo aceitando dinheiro, o cartão já é o principal meio de pagamento nessas 18 linhas, com 73% de participação, de acordo com a Urbanização de Curitiba (Urbs), que administra o transporte coletivo na cidade.“O cartão já é o principal meio de pagamento dos usuários do transporte coletivo, com mais de 70% no total das linhas. Trata-se de uma mudança que veio para ficar, tanto pela agilidade no embarque, sem a necessidade de esperar pelo troco, por exemplo, quanto pela facilidade de carregar os créditos, o que pode ser feito em terminais, por aplicativos e pelo WhatsApp”, lembra o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Cartão é de graça

A confecção do cartão é gratuita. Para atender o usuário que vai precisar fazer o cartão, a Urbs está reforçando o atendimento nas suas unidades localizadas nas Ruas da Cidadania nesses bairros. Também é possível fazer o cartão na sede da Urbs, junto à Rodoferroviária, no bairro Jardim Botânico.

Para fazer o cartão nessas unidades, o usuário deve agendar atendimento pelo site da Urbs. Desde dezembro, cartazes nos ônibus informam sobre a mudança. O usuário também pode apontar a câmera do celular para um QR Code e ser direcionado para a página de agendamento.

Como fazer o cartão

Fazer o cartão é rápido e fácil. É necessário levar ao local de atendimento documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço. No caso de menores de idade, o cartão pode ser solicitado pelos pais ou responsável legal, apresentando documento de identificação original com foto de ambos. Todas as unidades e o Urbs Móvel trabalham de 11h às 17h em dias úteis.

Outras funções

Com o pagamento exclusivo por cartão, 120 cobradores que atuavam nessas linhas ficarão à disposição das empresas para desenvolverem outras funções, como fiscalização, ou atenderem outros itinerários.

O transporte coletivo de Curitiba conta atualmente com 254 linhas urbanas. Com essas 18 linhas, sobe para 148 o número de linhas que aceitam apenas o pagamento com o cartão. Desde o início da pandemia, 24 outras linhas já haviam migrado para uso exclusivo de cartão – 18 delas em novembro de 2021.

Quais linhas passam a aceitar apenas cartão-transporte

Regional Boa Vista

232- Aliança

X39 -Reforço Santa Cândida

Regional Cajuru

332 – Acrópole

334-Agrícola

336- V. Reno

Regional Boqueirão

511- São Francisco

512-Itamarati

513-Hauer/Boqueirão

513- Hauer/Boqueirão (sábados e domingos)

515 -Iguapé II

Regional Pinheirinho

640 – Palmeira

642-Ganchinho

643 -Umbará

646 -Pompeia/Janaina

654 -Campo Alegre

680 – Rurbana

690 -Vila Juliana

Regional Bairro Novo

552- Sambaqui

