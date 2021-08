Mais 240.980 dose de vacinas contra o coronavírus (covid-19) chegaram ao Paraná no sábado (14). O lote foi anunciado pelo Ministério da Saúde (MS) na tarde de sexta-feira (13) e é composto por 150.930 doses da Pfizer e 90.050 da CoronaVac. Parte do lote chegou pela manhã e o restante no final da tarde. Os imunizantes fazem parte da 39.ª remessa e estão armazenados no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar). A expectativa da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) é que as vacinas sejam enviadas na segunda-feira (16) para as 22 Regionais.

Segundo o governo do estado, as doses da Pfizer são para a aplicação da primeira dose e as vacinas da CoronaVac são divididas entre primeira e segunda dose, sendo 45.025 para cada. Significa que 195.955 doses deste lote de vacinas serão destinadas à imunização da população adulta com ao menos uma dose e 45.025 irão para a finalização do esquema vacinal com a segunda dose.

Com a chegada deste lote, 755.680 doses já foram recebidas pelo Paraná e 394.370 já foram distribuídas para as 22 Regionais de Saúde. As novas doses passarão por conferência, emissão de nota e separação.

Segundo os dados do Vacinômetro Nacional, o Paraná já aplicou 9.277.504 vacinas contra a Covid-19, sendo 6.570.213 primeiras doses e 2.707.291 segundas doses ou doses únicas.

Mais vacinas

Segundo o MS, a chegada de mais 311.780 novos imunizantes destinados ao Paraná está prevista para ocorrer nesta segunda-feira, no Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba. De acordo com o MS, às 8h25, no voo número LA-4787, chegam as vacinas Comirnaty. Já as da AstraZeneca têm previsão de pouso às 20h05, com o voo número AD-4078.

Serão 184.250 vacinas da AstraZeneca/Fiocruz para segunda dose, para pessoas imunizadas no primeiro semestre, e 127.530 da Comirnaty (Pfizer/BioNTech), divididas em 77.220 segunda dose e 50.310 primeira dose.

Conforme o cronograma do governo do estado, cerca de 16% desse lote dará continuidade ao calendário por idade e 84% será destinado a fechar o ciclo de imunização com a segunda dose.

O MS estima que o Paraná tenha 8.720.953 pessoas acima de 18 anos. Entre as primeiras doses e doses únicas, o Paraná já registrou 6.886.400 vacinas aplicadas, atingindo 78,9% da população adulta com pelo menos uma dose.

