O Paraná recebeu neste domingo (19) mais 348.660 vacinas contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech. Os lotes foram enviados em três horários distintos. O primeiro desembarcou no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 13h55, no voo AD4830. Na sequência, às 14h35, no voo G31106, o segundo lote, e às 15h30, no voo LA4791, a carga destinada ao Estado foi finalizada.

Ainda não há confirmação se as vacinas são destinadas a primeira ou segunda dose. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aguarda a divulgação do Informe Técnico do Ministério da Saúde para definir a descentralização dessas doses para as Regionais de Saúde.

Os imunizantes foram encaminhados para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde serão conferidos e armazenados até que sejam distribuídos.

Além dessas doses, outras 164.700 estão previstas para chegar no período da manhã desta segunda-feira (20). Desse total, 450 são imunizantes da Janssen e 164.250 da AstraZeneca/Fiocruz.

