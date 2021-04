Curitiba registrou nesta terça-feira (27) mais 573 novos casos de covid-19 e 23 óbitos da doença. Vinte dos óbitos aconteceram nas últimas 48 horas. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, as vítimas são 11 homens e 12 mulheres, com idades entre 41 e 89 anos. Nove tinham menos de 60 anos.

Até o momento, foram contabilizadas 4.623 mortes em Curitiba. Desde o início da pandemia, foram confirmados 189.791 casos de moradores de Curitiba que testaram positivo para a covid-19. 179.106 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 6.062 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

Nesta terça-feira (27), a taxa de ocupação dos 525 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 93%. Restam 37 leitos livres. A taxa de ocupação dos 726 leitos de enfermarias SUS covid-19 está em 86%. Há cem leitos vagos.

Números da covid-19 em 27 de abril

573 novos casos confirmados

23 novos óbitos (20 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 189.791

Casos ativos – 6.062

Recuperados – 179.106

Óbitos – 4.623