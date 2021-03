Pelo terceiro dia consecutivo, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) alerta para turbidez elevada na água do Rio Iraí, que pode gerar falta de água em bairros de Curitiba, além de Piraquara, Pinhais, Colombo, Campina Grande do Sul e Quatro Barras, na Região Metropolitana.

Segundo a Sanepar a produção de água da Estação de Tratamento Iraí, em Curitiba, continua reduzida devido à alta turbidez do rio, o que afeta o abastecimento. O grande volume de resíduos sólidos que está chegando ao sistema de captação levou a Companhia a reduzir a vazão no tratamento. A previsão é que a normalização ocorra até a madrugada de sexta-feira (5).

O primeiro alerta ocorreu na segunda-feira (1º) e citava uma falha eletromecânica já o segundo seguia até o meio dia de quarta-feira, o que não ocorreu.

Busca pelos responsáveis

Na tarde desta quinta-feira (4), a Sanepar informou que aguarda a conclusão das investigações para identificar os causadores do volume excessivo de sedimentos nas águas do manancial da Bacia do Iraí, que está afetando a produção de água. A empresa diz esperar a investigação sobre a queda na produção de água para a possível punição dos responsáveis.

O excesso de turbidez produz efeitos no abastecimento em outras regiões de Curitiba e Colombo. A partir da tarde desta quinta-feira, novos bairros ficam com o abastecimento prejudicado. A previsão é que a normalização ocorra por volta da meia-noite de sexta-feira (5).

Regiões afetadas pela alta turbidez

Regiões afetadas com normalização durante a madrugada de sexta-feira (05), atualização das 19 horas:

Piraquara: Jardim Tarumã, Vila Lori, Jardim das Orquídeas, Jardim Tocantins, Jardim Urussanga, Jardim Santa Clara, Vila Mariana, Planta Monte Líbano, Vila Holandesa, Planta Amazonas, Planta Terezinha, Jardim Trianon, Jardim Santa Helena, Bosque Pinheiro, Fazenda Guarituba, Capoeira dos Dinos, Vila Fuck, Vila Militar, Vila Macedo, Vila Suzi, Planta Simone, Planta Cruzeiro, Vila Franca, São Cristóvão, Vila Juliana, Jardim Santa Clara, Jardim Santa Maria, Planta São Tiago, Vila Santa Helena e Planta Deodoro.

Curitiba: Bacacheri, Bairro Alto, Jardim Social, Tarumã, Capão da Imbuia, Barreirinha, Boa Vista, São Lourenço, Abranches, Cachoeira, Atuba e Santa Cândida.

Almirante Tamandaré: São Jorge, Cachoeira e Graziele.

Colombo: Atuba, Monte Castelo, Colônia Faria, Rincão, Canguiri, Guaraituba, Bella Vista, Parque Industrial, Canguiri, Osasco e Campo Pequeno.

Campina Grande do Sul: Eugênia Maria, Vila Chacrinha, Vila Santa Cecilia, Jardim Graciosa, Jardim Paulista, Jardim Nossa Senhora das Graças, Joana Olimpia, Moradias Timbu, Santa Rita de Cassia, Oswaldo Florêncio, Vila Cosme, Jardim Ipanema, Jardim Nezita, Jardim Paulista, Jardim Santa Fé, Timbu Velho

Quatro Barras: Graciosa, Nossa Senhora das Graças, Jardim Menino Deus, Jardim Creplive, Patrícia, Maria Alice, Menino Deus, Centro, Pousada 4 Barras, Centro, Jardim Orestes Tha, Loteamento Bosque Merhy, Itapira, Chácaras São Sebastião, Florestal, Jardim Acassia, Capininha, São Pedro.

Pinhais: IAPAR, Palmital, Rural, Vila Amélia 1 e 2, Maria Antonieta, Jardim Tropical, Planta Santa Catarina, Vila Nova, Bairro Holandês, Alves Corrêa e Jardim Havaí.

Regiões afetadas com normalização à meia-noite de sexta-feira (05):

Curitiba: Água Verde, Fanny, Guaíra, Parolin, Prado Velho, Rebouças, Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim, Campo de Santana, CIC, Tatuquara, Umbará, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel, Novo Mundo, Capão Raso, Vila Guarani, Batel, Centro, Cabral, Juvevê, Hugo Lange, Alto da Glória, Centro, Jardim Social, Bacacheri e Alto da XV.

Colombo: Guaraituba, Maracanã, Guarani, Monza, Atuba, Rio Pequeno, Campo Pequeno e São Gabriel.

Falta de água? Avise a Sanepar!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, a recomendação é ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.