Curitiba está sob alerta laranja de temporal neste domingo (7). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a faixa de alerta vale para quase todo o Paraná. Escapam apenas as regiões Norte e Nordeste do estado. Não se descarta a queda de granizo.

De acordo com o Inmet, o alerta laranja é válido até o meio-dia desta segunda-feira (8). O instituto informa que podem ocorrer chuvas com volume entre 30 mm/hora e 60 mm/hora ou até 100mm/dia. Os ventos previstos podem ter velocidades variando entre 60 km/hora e 100 km/hora. A presença de uma frente fria que atua sobre o Estado é a responsável pela instabilidade do tempo.

Os estados de Santa Catarina inteiro e a faixa norte do Rio Grande do Sul também estão sob o alerta. Por causa do risco de alagamentos, quedas de árvores e cortes de energia elétrica, a Defesa Civil do Paraná pede atenção à população.

Chuva e frio

O domingo amanheceu chuvoso na capital e as precipitações devem persistir ao longo do dia. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), além da chuva que já ultrapassa os 20 mm no acumulado do dia, os ventos que trazem a umidade pelo corredor da Amazônia também seguram a elevação das temperaturas.

De acordo com a previsão do Simepar, em Curitiba, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 18º C.