De olho do tempo!

A semana não deve ter sol em abundância em Curitiba. A previsão para os próximos dias é de tempo nublado e chuva, em grande parte do Paraná.

Segundo o Simepar, a segunda-feira (17) começou com muita nebulosidade e registros de chuviscos ocasionais entre o sul e o leste do estado, especialmente entre a tarde para a noite. Em relação às temperaturas, tendência de se elevar até a tarde, esquentando um pouco mais em relação ao final de semana em todo o Paraná.

Em Curitiba, a segunda-feira pode até ter um sol meio que escondido nas nuvens e máxima chegando a 23°C. Para a semana, a chuva vai fazer companhia aos curitibanos, sendo que na sexta-feira (21), vai ser o dia mais chuvoso. Quanto ao sol, previsão aponta que somente no domingo (23) é que teremos um dia mais quente.

Para o litoral do Paraná, o tempo vai ser parecido com o de Curitiba. Em Guaratuba, a segunda deve ter chuva ao longo do dia. A máxima não passa de 22°C. Quanto à semana, tempo chuvoso e pouco sol. Boa semana a todos!