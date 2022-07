Beneficiários de programas sociais do Governo Federal poderão trocar gratuitamente seus equipamentos de recepção e também as antenas parabólicas antigas por equipamentos novos e mais modernos. O início da operação da tecnologia 5G no Brasil vai causar interferências no sistema antigo, que usam aquelas antenas grandes e redondas de metal. A previsão é que sejam distribuídos e instalados cerca de 24 mil kits gratuitos em Curitiba.

A Siga Antenado é a entidade criada por determinação da Anatel para apoiar a população durante o processo de migração da transmissão de sinal dos canais abertos de TV via parabólica. Em breve, o sinal transmitido para as parabólicas tradicionais será interrompido. Por isso, é preciso substituir o equipamento para a nova parabólica digital, que tem melhor qualidade de imagem e de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi.

LEIA TAMBÉM:

>> Leilão da Polícia Militar tem 454 veículos. Veja opções para comprar!

>> Você recebe ligações de números desconhecidas o dia todo? Claudia Silvano orienta o que fazer!

Leandro Guerra, CEO da Siga Antenado, contou em entrevista para a Tribuna do Paraná, que a pessoa vai ter uma imagem melhor com a disponibilidade do sistema 5G na capital paranaense. ” É o que chamamos de 5G puro, e se a pessoa não tiver o kit, ela pode ter interferência ou mesmo a interrupção do sinal. As parabólicas operam na chamada ‘Banda C’ nas faixas de 3,5 GHz. Os dados da quantidade de curitibanos que terão o kit foi baseado no cruzamento de duas bases de dados. A primeira é o Cadastro Único e a outra foi uma pesquisa realizada em 2019 pelo IBGE”, comentou Guerra, que participou de uma entrevista coletiva nesta terça-feira (26), em Curitiba.

A Siga Antenado atua para que todos tenham acesso à informação e saibam o que precisa ser feito para não perder o sinal de TV. As famílias de menor renda inscritas em Programas Sociais do Governo Federal, que têm uma parabólica tradicional instalada e em pleno funcionamento, terão direito à instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital. As famílias que utilizam outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital espinha de peixe (instalada no alto da casa), antena digital interna e TV por assinatura, não sofrerão qualquer tipo de alteração.

“A mobilização da população é fundamental para a agilidade do processo de migração, com a distribuição e a instalação dos kits gratuitos com a nova parabólica digital”, afirma Leandro Guerra.

O resultado dessa operação será a implementação do sinal 5G e a geração de R$ 250 bilhões de impacto na produtividade da economia brasileira até 2035”.

Como agendar

Para efetuar o agendamento para a instalação do kit gratuito, as famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal e que têm antenas parabólicas tradicionais instaladas e em funcionamento devem ligar gratuitamente para o número 0800 729 2404 ou acessar o endereço eletrônico da Siga Antenado https://sigaantenado.com.br/ e inserir o CPF ou NIS.