A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) convoca cerca de 65,5 mil pessoas para se vacinarem contra a covid-19 até quarta-feira (15) e também na sexta-feira (17). Na quinta (16), feriado de Corpus Christi, não haverá atendimento.

O cronograma inclui o chamamento para a 4ª dose (2ª dose de reforço) das pessoas com 50 anos ou mais escalonado por faixas etárias, iniciado nesta semana.

A convocação contempla, ainda, a 2ª dose de crianças de 5 a 11 anos, adolescentes e adultos; a 3ª dose (dose de reforço) para pessoas com 12 anos ou mais; e a 4ª dose das pessoas com 60 anos ou mais e pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais, além das repescagens.

Onde se vacinar em Curitiba?

A vacinação contra a covid-19 para pessoas com 12 anos ou mais é realizada em 107 Unidades de Saúde, das 8h às 17h.

Para as crianças (5 a 11 anos), a vacinação contra a covid-19 é realizada em dez unidades de Saúde. A imunização para essa população utiliza vacinas específicas (Pfizer pediátrica – tampa laranja – ou Coronavac).

Confira os locais de vacinação no site Imuniza Já Curitiba. É recomendado o uso de máscaras nas unidades de saúde.

Vacinação simultânea

Para as pessoas com 12 anos ou mais, além do imunizante contra a covid-19, está sendo ofertada também a vacina contra a gripe (vírus influenza). As duas podem ser aplicadas no mesmo dia.

Já as crianças entre 5 e 11 anos devem aguardar 15 dias de intervalo entre os imunizantes contra a covid e a gripe.

Repescagem contínua

O cronograma também oferece repescagens de 1ª dose, 2ª dose e doses adicionais de reforço para pessoas anteriormente convocadas e para as que já completaram o período de intervalo para as demais doses (1º e 2ª reforços) e que ainda não compareceram.

Intervalos

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas, para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem o completo reestabelecimento.

Para receber a 2ª dose ou as doses de reforço, é necessário ter completado o intervalo recomendado, que varia conforme a marca do imunizante já recebido.

A data das doses recebidas pode ser confirmada no Aplicativo Saúde Já Curitiba (site ou smartphone), ao acessar a aba “Carteira de Vacinação” e, em seguida “Aplicadas”.

Prazo recomendado para as próximas doses do imunizante anticovid:

– Intervalo para receber 2ª dose

Pfizer (12 anos ou mais) – intervalo de 21 dias após 1ª dose

Pfizer pediátrica (5 a 11 anos) – intervalo de 56 dias após 1ª dose

Coronavac (6 anos ou mais) – intervalo de 28 dias após 1ª dose

Astrazeneca (18 anos ou mais) – intervalo de 28 dias após 1ª dose

– Intervalo para receber 1º reforço (2ª dose para Janssen; 3ª dose para as demais)

Janssen (18 anos ou mais) – intervalo de 56 dias após 1ª dose

Pfizer e Coronavac (12 anos ou mais) – intervalo de 120 dias após 2ª dose

Astrazeneca (18 anos ou mais) – intervalo de 120 dias após 2ª dose

Pessoas imunossuprimidas (12 anos ou mais) – intervalo de 56 dias após 2ª dose

*Gestantes recebem apenas reforço com imunizante Pfizer

– Intervalo para receber 2º reforço (4ª dose)

Pessoas com 50 anos ou mais – intervalo de 120 dias após 1º reforço (3ª dose)

Pessoas imunossuprimidas (12 anos ou mais) – intervalo de 120 dias após 1º reforço (3ª dose)

Vacinação contra covid-19

De segunda a sexta-feira (exceto 16/6, feriado de Corpus Christi) das 8h às 17)

* Simultaneamente à vacina contra a covid, pessoas com 12 anos ou mais podem receber a vacina contra a gripe. Crianças entre 5 e 11 anos devem aguardar 15 dias de intervalo entre os imunizantes contra a covid e a gripe

1ª dose

Repescagem contínua para pessoas a partir de 5 anos

2ª dose

Repescagem contínua para pessoas a partir de 5 anos, que já completaram o intervalo entre as doses

Crianças de 5 a 11 anos que receberam 1ª dose de Pfizer (pediátrica):

Segunda-feira (13/6): vacinadas com 1ª dose até 18/4

Terça-feira (14/6): vacinadas com 1ª dose até 19/4

Quarta-feira (15/6): vacinadas com 1ª dose até 20/4

Sexta-feira (17/6): vacinadas com 1ª dose até 22/4

Crianças de 5 a 11 anos e pessoas com 12 anos ou mais que receberam a 1ª dose de Coronavac:

Segunda-feira (13/6): vacinadas com 1ª dose até 16/5

Terça-feira (14/6): vacinadas com 1ª dose até 17/5

Quarta-feira (15/6): vacinadas com 1ª dose até 18/5

Sexta-feira (17/6): vacinadas com 1ª dose até 20/5

Pessoas com 12 anos ou mais que receberam a 1ª dose de Pfizer:

Segunda-feira (13/6): vacinados com 1ª dose até 23/5

Terça-feira (14/6): vacinados com 1ª dose até 24/5

Quarta-feira (15/6): vacinados com 1ª dose até 25/5

Sexta-feira (17/6): vacinados com 1ª dose até 27/5

Pessoas com 12 anos ou mais que receberam a 1ª dose de AstraZeneca:

Segunda-feira (13/6): vacinados com 1ª dose de até 16/5

Terça-feira (14/6): vacinados com 1ª dose de até 17/5

Quarta-feira (15/6): vacinados com 1ª dose de até 18/5

Sexta-feira (17/6): vacinados com 1ª dose de até 20/5

Dose de reforço da dose única da Janssen

Pessoas com 18 anos ou mais

Segunda-feira (13/6): vacinados com dose única até 18/4

Terça-feira (14/6): vacinados com dose única até 19/4

Quarta-feira (15/6): vacinados com dose única até 20/4

Sexta-feira (17/6): vacinados com dose única até 22/4

3ª dose (dose de reforço)

Pessoas com 12 anos ou mais

Segunda-feira (13/6): vacinados com a 2ª dose até 13/2

Terça-feira (14/6): vacinados com a 2ª dose até 14/2

Quarta-feira (15/6): vacinados com 2ª dose até 15/2

Sexta-feira (17/6): vacinados com 2ª dose até 17/2

Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais

Segunda-feira (13/6): vacinados com 2ª dose até 18/4

Terça-feira (14/6): vacinados com 2ª dose até 19/4

Quarta-feira (15/6): vacinados com 2ª dose até 20/4

Sexta-feira (17/6): vacinados com 2ª dose até 22/4

4ª dose (2ª dose de reforço)

Pessoas entre 50 e 59 anos

Segunda-feira (13/6): Pessoas nascidas até 1966, vacinadas com 3ª dose até 13/2

Terça-feira (14/6): Pessoas nascidas até 1967, vacinadas com 3ª dose até 14/2

Quarta-feira (15/6): Pessoas nascidas até 1968, vacinadas com 3ª dose até 15/2

Sexta-feira (17/6): Pessoas nascidas até 1969, vacinadas com 3ª dose até 17/2

Pessoas imunossuprimidas com 12 anos e idosos com 60 anos ou mais

Segunda-feira (13/6): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 13/2

Terça-feira (14/6): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 14/2

Quarta-feira (15/6): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 15/2

Sexta-feira (17/6): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 17/2

