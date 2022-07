A Olist, empresa que oferece serviços de e-commerce para colocar pequenos vendedores em grandes vitrines on-line, como Mercado Livre, Americanas.com e Submarino, e que no ano passado se tornou unicórnio curitibano, denominação dada às empresas de tecnologia avaliadas em pelo menos US$ 1 bilhão, figurou em uma lista que apontou as 20 empresas mais inovadoras do país. A Olist também é integrante do programa Tecnoparque da Prefeitura e Vale do Pinhão, desde 2019.

O estudo é da versão brasileira da Technology Review, plataforma de conteúdo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Esta é a primeira análise de inovação realizada com empresas brasileiras.

“A iniciativa tem o objetivo de desenvolver a cultura de tecnologia e inovação do universo corporativo brasileiro. Queremos amadurecer este cenário, destacando as boas iniciativas e apresentando relatórios com possíveis caminhos de melhoria”, disse André Miceli, CEO da MIT Technology Review e coordenador da pesquisa.

Além da Olist, as outras 19 empresas da lista de acordo com a publicação foram: Ambev; Braskem; C&A; Banco Carrefour; Cisco; Conexa Saúde; G4 Educação; Generali; Hospital Albert Einstein; iFood; Movida; Nestlé; Omnify; Reserva; SAS; Siemens; Tecban; Vibra Energia e Wemobi. As companhias são divulgadas em ordem alfabética e não há um ranking entre elas.

Destacaram-se os segmentos de Varejo e Consumo, que emplacaram cinco empresas e na sequência os setores de Tecnologia e Telecom, empatado com Finanças e Seguros, ambos com três companhias.

O CEO e fundador do Olist, Tiago Dalvi, destacou a importância do reconhecimento da empresa. “Receber a medalha do MIT Innovative Workplace é o reconhecimento de toda a inovação que estamos criando no Olist a cada dia e com a missão de empoderar os pequenos e médios varejistas a vender mais está gerando resultados reais. Tudo isso é fruto do trabalho e esforço de um time de experts, locais e remotos em diferentes cantos do país, que conseguem levar nossas soluções para ainda mais gente todos os dias. Estamos muito orgulhosos e ainda mais inspirados e motivados em continuar a transformação que estamos promovendo no e-commerce brasileiro”, comemora.

Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, afirma que o Olist é uma inspiração para outras empresas da capital. “O unicórnio é um símbolo da força das empresas que geram tecnologia, eficiência, inovação e empregos no Vale do Pinhão”, justifica ela.

A presidente da Agência Curitiba lembra ainda que o Olist foi parceiro do município para oferecer soluções que apoiassem, no momento mais crítico da pandemia, as atividades econômicas e permitissem a transformação digital dos negócios.

“A prefeitura e o Olist se uniram para ajudar os empresários, feirantes e artesãos a criar uma feira virtual, onde os empreendedores pudessem expor seus produtos e vender diretamente aos clientes”, salienta Cris.

Tecnoparque

Desde 2019, o Olist integra o Tecnoparque, programa de fomento da Prefeitura que oferece redução de 5% para 2% no Imposto Sobre Serviços (ISS) a empresas que investem em tecnologia e inovação na capital. A MadeiraMadeira também recebe o benefício do município. O Tecnoparque é vinculado à Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação.

Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba, ressalta que o Tecnoparque foi relançado pelo prefeito Rafael Greca em 2018 e, atualmente, 99 empresas são beneficiadas pelo programa, que geram 15,6 mil empregos e faturam R$ 5,7 bilhões. “O Tecnoparque é uma importante ferramenta de política pública do município para impulsionar o crescimento das empresas, do mercado e do giro da economia”, acrescenta ela.

Além de Olist e MadeiraMadeira também estão vinculadas ao Tecnoparque empresas curitibanas como Positivo, Pelissari, Seccional, Contabilizei, Hi Technologies, Checkmob, Juno, Bcredi e James Delivery.