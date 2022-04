Só usa dinheiro para pagar a passagem de ônibus? É melhor ficar atento! A partir do próximo sábado (16), mais dez linhas de ônibus de Curitiba passarão a ter pagamento exclusivo com cartão-transporte. As linhas circulam em bairros das regionais Boa Vista, Cajuru, Boqueirão, Pinheirinho, Bairro Novo e Portão.

São elas: 372 Tarumã; 373 Alto Tarumã; 533 Erico Veríssimo/Pantanal; 612 Portão/CIC; 631 Piratini/BR476; 635 Londrina; 649 Pirineus; 683 Futurama/S. Cercado; 773 Vizinhança/Santa Rita; e 828 C. Comprido.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba ganha Detranzinho com minicidade para educação no trânsito para crianças

>> Motoristas e cobradores de 45 linhas de Curitiba aprovam indicativo de greve

Considerado mais prático e seguro, o cartão-transporte ajuda a dar velocidade no embarque, além de diminuir a circulação de dinheiro nos veículos, o que inibe assaltos e roubos.

Atualmente, mesmo aceitando dinheiro, o cartão já é o principal meio de pagamento nessas dez linhas, com 76% de participação, segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), que administra o transporte coletivo na cidade.

“O cartão é o principal meio de pagamento dos usuários do transporte coletivo, com mais de 70% no total das linhas. Trata-se de uma mudança tecnológica que veio para ficar, tanto pela agilidade no embarque, sem a necessidade de esperar pelo troco, quanto pela facilidade de carregar os créditos, o que pode ser feito em terminais, por aplicativos e pelo WhatsApp”, lembra o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Com as dez novas linhas, vai para 160 o número das que só aceitam cartão-transporte como pagamento. Curitiba tem 254 linhas de ônibus.

Em breve, todas elas passarão a receber também pagamento de cartão de crédito e débito e outros dispositivos por aproximação. A novidade, que já funciona em terminais e estações-tubo, deve ser ativada nos veículos até o fim do mês.

Atendimento

Para atender o usuário que vai precisar fazer o cartão, a Urbs está reforçando o atendimento nas unidades localizadas nas Ruas da Cidadania. O Urbs Móvel, que presta atendimento itinerante, também terá programação nos bairros em que circulam essas linhas.

A confecção da primeira via do cartão-transporte é gratuita. Para fazer o cartão, o usuário deve agendar atendimento pelo site da Urbs e depois comparecer nas unidades na Rua da Cidadania ou na Rodoferroviária. Excepcionalmente, em caso de instabilidade no site – por conta de recentes ataques hackers -, o usuário poderá fazer agendamento pessoalmente nas unidades de atendimento. O serviço será marcado para a data e horário mais próximos que estejam disponíveis.

Como fazer o cartão

Fazer o cartão é rápido e fácil. É necessário levar ao local de atendimento documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço. No caso de menores de idade, o cartão pode ser solicitado pelos pais ou responsável legal, apresentando documento de identificação original com foto de ambos. Todas as unidades e o Urbs Móvel trabalham de 11h às 17h em dias úteis.