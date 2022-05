O Parque São Lourenço, na Rua Mateus Leme, está recebendo novas luminárias em tecnologia LED em toda a extensão da pista de caminhada. Equipes do Departamento de Iluminação da Secretaria Municipal de Obras Públicas coordenam a substituição de 160 lâmpadas de vapor metálico por luminárias LED, que além de melhor conforto visual aos frequentadores, asseguram a redução de energia elétrica de mais de 80%. A substituição dos equipamentos deve ser concluída até o fim da tarde desta sexta-feira (27).

LEIA TAMBÉM:

>> Procurando o que fazer? Conheça cinco lugares pouco conhecidos de Curitiba

>> Com mais de 11,5 mil casos ativos, Curitiba abre dez unidades exclusivamente para casos de sintomas respiratórios

>> Curitiba ganha novo app de transporte de passageiros sem tarifa dinâmica de preços

“Esta é uma nova etapa de modernização da iluminação do parque já contemplado nos últimos anos com outras melhorias que deixaram o local mais claro, atrativo e seguro”, diz o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

Um dos mais visitados da cidade, o Parque São Lourenço conta com áreas de lazer, playground com brinquedos inclusivos, pista de rolimã, pista de caminhada, cancha de vôlei, ciclovia, posto da Guarda Municipal. Em 2021, a Prefeitura implantou no parque o Memorial Paranista, composto pelo Jardim das Esculturas em homenagem a João Turin, Liceu das Artes, auditório/teatro, sanitários, estacionamento.

Paralelamente à criação do novo polo de cultura, turismo e lazer da cidade, a Prefeitura revitalizou o parque, executou obras de macrodrenagem para contenção de enchentes do lago, implantou novo playground, equipamentos de lazer, canteiros, calçadas e ciclofaixas de circulação externa.

Modernização do sistema

A modernização do sistema de iluminação local acompanhou as transformações do parque. “Os investimentos para garantir a segurança e o bem-estar das pessoas a partir de um espaço bem iluminado são constantes em toda a cidade. No São Lourenço tornou-se mais expressivo a partir de 2019, quando iniciamos o processo de modernização do sistema, com a implantação de luminárias LED em diferentes pontos”, explica Tony Malheiros, diretor do departamento de Iluminação Pública.

Para mantê-lo bem iluminado, em 2019 foi feita uma nova rede subterrânea para alimentação das luminárias decorativas do parque, além de revisão das entradas de energia e troca de luminárias. Novos postes foram implantados no estacionamento e nas quadras poliesportivas.

Em 2020, o parquinho das crianças recebeu luminárias decorativas LED 60W e o novo Memorial Paranista ganhou projeto luminotécnico especial, com iluminação cênica, com projetores que destacam a arquitetura e as esculturas de João Turin.

Além da modernização no sistema de iluminação o Parque São Lourenço foi contemplado com a macrodrenagem para contenção de enchentes do lago, implantação de novo playground, equipamentos de lazer, canteiros, calçadas e ciclofaixas de circulação externa. Mais de 1,3 mil árvores nativas também foram plantadas durante os trabalhos de revitalização da unidade.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *