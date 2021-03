Além da falta de água no bairro Cajuru, causada por um rompimento na rede, moradores de mais onze bairros de Curitiba ficam sem água por causa de uma falha eletromecânica nos equipamentos do Centro de Reservação do Bacacheri, em Curitiba, na manhã desta quarta-feira (10).

+Leia mais! Rodízio da Sanepar é suspenso em Curitiba e região metropolitana até domingo

Segundo a Sanepar, o abastecimento será afetado nos seguintes bairros: Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Cívico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui e Juvevê. A previsão era de que os equipamentos voltem a operar a partir das 14h e que o abastecimento volte à normalidade a partir das 16h e será de forma gradativa.

Está sem água? Reclame!

Quem estiver com abastecimento prejudicado deve procurar a Sanepar pelo telefone 0800-200-0115 e registrar a reclamação para que a Companhia envie e verifique se há algum problema pontual.

A Sanepar mantém até esta quarta-feira (10) a suspensão do rodízio e trabalha com um parâmetro mínimo de reservação para analisar novos modelos ou a saída do rodízio. Atualmente, os reservatórios que abastecem Curitiba e região estavam com 59,79% de sua capacidade.