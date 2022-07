Mais sete linhas de ônibus de Curitiba passarão a ter pagamento exclusivo com cartão a partir da próxima semana, no sábado (23). Segundo a Urbs, as linhas circulam em bairros das regionais Boa Vista, Cajuru, Boqueirão, Pinheirinho, Bairro Novo, Portão, CIC, Santa Felicidade e Tatuquara. Essas linhas transportam 13,5 mil pessoas por dia e 78% das passagens já são pagas com cartão.

De acordo com a Urbs, a tarifa poderá ser paga por cartão-transporte e também cartões de débito e crédito, já que todas as linhas da capital contam com essa funcionalidade, desde abril deste ano.

As novas linhas que terão a alteração são:

371-Higienópolis

374-Hugo Lange

532-Jd.Paranaense

534-Parigot de Souza

548-Osternack/S.Cercado

658-C.Raso/Caiuá

812-Montana.

Com essa etapa de migração, vai para 202 o número das linhas que só aceitam cartão como pagamento. Curitiba tem 254 linhas de ônibus.

Cartão transporte

A confecção da primeira via do cartão-transporte é gratuita. Para fazer o cartão, o usuário deve agendar atendimento pelo site da Urbs e depois comparecer nas unidades na Rua da Cidadania ou na Rodoferroviária. O Urbs Móvel, ônibus itinerante que oferece alguns serviços da Urbs, como a confecção da primeira via do cartão, terá reforço de operações nas regionais em que circulam essas linhas.

Como fazer o cartão

Fazer o cartão é rápido e fácil. É necessário levar ao local de atendimento documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço. No caso de menores de idade, o cartão pode ser solicitado pelos pais ou responsável legal, apresentando documento de identificação original com foto de ambos. Todas as unidades e o Urbs Móvel trabalham das 12h30 às 18h30 em dias úteis.