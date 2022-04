Mais sete novos radares de trânsito em Curitiba, daqueles mais inteligentes, passam a flagrar e multas motoristas que desrespeitarem as leis de trânsito, a partir da próxima segunda-feira (2). Segundo a prefeitura, os equipamentos serão instalados nos bairros Uberaba, Capão Raso, Juvevê, São Francisco e Fanny. Os radares fiscalizam limite de velocidade, conversão proibida, avanço de sinal e parada sobre a faixa de pedestres. Dois destes novos aparelhos ficam na Avenida das Torres.

No Uberaba, dois novos aparelhos de fiscalização serão implantados: um com velocidade máxima de 70 km/h, na Avenida Comendador Franco (Avenida das Torres), esquina com a Rua Henrique Mehl; e um no outro lado da esquina, com velocidade de 50 km/h, na Rua Henrique Mehl.

Um radar de trânsito de 60 km/h começará a funcionar na Rua Marechal Octávio Saldanha Mazza, nº. 7402, próximo da rua Marechal Rondon, no bairro Capão Raso.

No Juvevê, outro radar com velocidade máxima de 60 km/h será instalado na Rua Guarda-Mor Lustosa, nº. 163, próximo da Rua Moyses Marcondes.

Na Trajano Reis, famosa rua boêmia de Curitiba, um aparelho de fiscalização será instalado na esquina com a Rua Presidente Carlos Cavalcanti, no bairro São Francisco. Por lá a velocidade é de 40 km/h.

No Fanny, dois radares serão instalados na mesma esquina: do lado da Linha Verde (BR-476), os motoristas deverão ter cuidado redobrado com o novo radar de 70 km/h. Já na Avenida Presidente Wenceslau Braz, o radar é de 50 km/h.

Por falar em radares novos na cidade, o prefeito Rafael Greca até já mandou um recado nas redes sociais aos que criticaram a quantidade de aparelhos na cidade. Veja aqui a resposta que ele deu a um seguidor que o cobrou sobre a “indústria da multa”.

Radar, de novo?

Em abril, a prefeitura de Curitiba anunciou seis novos radares de fiscalização na cidade. Os equipamentos foram instalados nos bairros Campina do Siqueira, Capão Raso, Hauer, Linha Verde e no Centro da cidade.

O novo sistema de fiscalização do trânsito de Curitiba está sendo implantado em substituição de equipamentos de 22 anos atrás, com a novidade das funcionalidades que vão gerar multas instantâneas para infrações que, antes, costumavam passar impunes.

