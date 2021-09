A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) inaugurou, nesta quinta-feira (16), a ponte sobre o Rio Iguaçu na continuação da Avenida Senador Salgado Filho, em São José dos Pinhais. A obra cria uma nova conexão do município a Curitiba, através da região do bairro Uberaba. O investimento do Governo do Estado foi de R$ 1,8 milhões, com gestão da execução dos trabalhos realizada pela Comec.

A ponte integra um conjunto de obras previstas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Mobilidade, da Copa do Mundo de 2014, mas estava paralisada desde 2016. As obras desenvolviam a ligação do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, com Curitiba, uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol naquele ano.

A nova ponte possibilita uma rápida ligação da região do bairro Uberaba, em Curitiba, com o Centro de São José dos Pinhais, sem a necessidade de interferência deste tráfego na Avenida Comendador Franco (Curitiba) e Avenida das Torres (São José dos Pinhais), como ocorre atualmente.

O presidente da Comec, Gilson Santos, diz que esta obra dá mais fluidez e segurança para os usuários da região, já que ela cria uma nova opção de tráfego local. “Com a ponte, temos uma nova opção de ligação de Curitiba com São José dos Pinhais. Isso se dá na continuidade da avenida Salgado Filho, no Uberaba, que se liga ao município vizinho pela rua Joaquim Nabuco. Isso desafoga todo o trânsito na Avenida das Torres principalmente nos horários de pico, que têm grande demanda de fluxo”, afirma.

Santos também pontua que a série de obras paralisadas do PAC integram um histórico de prejuízos para a população, e que a expectativa é finalizar todas elas até o final de 2021. “Quando assumimos a gestão da Comec em 2019, a demanda de retomar as obras paralisadas do PAC de Mobilidade foi nossa prioridade número um. Esse é um trabalho bastante expressivo e que dá para a região de São José dos Pinhais um novo contexto na ligação com a Capital”, ressalta.

No total, das seis obras previstas para o PAC da Copa que estavam abandonadas na região, quatro já foram entregues: a Avenida das Américas, em julho de 2020; o fechamento do vão no cruzamento da Avenida das Torres com a Avenida Rui Barbosa, em agosto de 2021; a trincheira da Arapongas; e, agora, a ponte sobre o Rio Iguaçu.

As duas outras obras serão entregues até o final deste ano: a conclusão do calçamento na trincheira da Rua Maringá e a entrada do Aeroporto Internacional Afonso Pena e intersecção com a BR-376 ao final da Avenida das Torres.

Para o presidente da Comec, a finalização do acesso ao aeroporto marca o final do pacote de obras. “Agora estamos continuando a obra na entrada do principal aeroporto do Paraná, que tem uma demanda a ser resolvida, uma herança antiga muito cobrada pela população e por todos que utilizam o acesso. A previsão é de finalizar a obra até o fim do ano, concluindo todo o corredor que vai do aeroporto à rodoferroviária”, detalha.