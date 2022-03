Sebastião Batista dos Santos, 120 anos, um dos homens mais velhos do mundo e morador de Coronel Vivida, no Sudoeste do Paraná, vem colecionando homenagens nas últimas semanas. Teve festa de aniversário com direito a uma “relaxada” na cadeira do prefeito da sua cidade, recebeu benção do Papa Francisco, por documento enviado pelo pontífice direto do Vaticano e, agora, receberá o Voto de Congratulações com Menção Honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). O pedido de homenagem foi protocolado nesta quarta-feira (23) e aprovado em sessão plenária pelos deputados estaduais.

A deputada estadual Luciana Rafagnin (PT), autora da proposição, rasgou elogios à longevidade do Sebastião. “Parabenizamos o senhor Sebastião Batista dos Santos pelos bem vividos 120 anos e desejamos vida longa, saudável e feliz”, disse a deputada Luciana, que deverá entregar em mãos a homenagem do Legislativo estadual ao paranaense.

A cerimônia pela Alep ainda não tem local e nem data marcados. Mas se for para ter festa, Sebastião parece estar bem disposto para qualquer evento. O aniversário dele foi última terça-feira (15). A marca histórica rendeu ao centenário morador diversas homenagens em Coronel Vivida, assim como uma bênção apostólica enviada diretamente do Vaticano, assinada pelo Papa Francisco, entregue ao idoso no último domingo (13). A festa teve até “uma relaxada” na cadeira do prefeito.

Em 2019, Sebastião teve a idade confirmada pelo Instituto de Identificação do Paraná (IIPR), após pesquisas do do setor de microfilmagem, que resgatou sua certidão de nascimento, emitida na década de 1970, quando o idoso procurou o IIPR para dar entrada em sua carteira de identidade (RG).

O órgão público, inclusive, entrou em contato com o Guinness, livro mundial dos recordes, para analisar o caso e classificar Sebastião entre os homens mais velhos do mundo. Há expectativa para uma decisão do Guinness nesta quarta-feira (23). Porém, a espera por uma definição já dura seis meses e, até o momento, nada foi confirmado.

A falta de registros históricos, como documentos e fotos, “emperra” o processo de reconhecimento pelo livro dos recordes.

120 anos

Nascido no dia 15 de março de 1902, na área rural de Mangueirinha, cidade também localizada no sudoeste do estado, Sebastião comemorou o aniversário ao lado da família e foi recebido com festa na prefeitura de Coronel Vivida, com direito a bolo, placa e o direito de ocupar a cadeira do prefeito.