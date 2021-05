Após uma manhã gelada e com a ocorrência de nevoeiro na faixa leste, Curitiba deve ter tempo firme ao longo de toda terça-feira (4). Não há previsão de chuva por causa da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica em todo Paraná. Uma frente fria ingressa no país no extremo sul, mas ainda não há previsão de impacto na capital.

Em relação as temperaturas o frio foi mais intenso na região Sul, com General Carneiro registrando 8,3ºC. Ao longo do dia, porém, as temperaturas se elevam com a presença do sol, que predomina em todas as regiões. Curitiba terá temperaturas variam de 13°C a 26°C, no litoral a máxima pode chegar aos 28°C e Ponta Grossa terá variação de 13°C a 27°C.

O sol “racha o coco” da moçada no Oeste do Paraná. Em Foz do Iguaçu a máxima fica na casa dos 33°C, mesma máxima prevista para Umuarama e Paranavaí, no Noroeste.

Na quarta-feira, o tempo ainda seguirá estável em grande parte do estado. Espera-se ainda pouca variação de nebulosidade ao longo do dia em grande parte do estado, o que favorecerá a elevação das temperaturas em todos os setores. No entanto, no final do dia, algumas chuvas isoladas poderão ocorrer nas regiões de divisa com Santa Catarina, devido à aproximação de uma frente fria.