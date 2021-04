Um bom dia para você que se sente num eterno deja vü de clima na Grande Curitiba. Há alguns dias a condição se repete e a previsão de tempo para esta sexta-feira é a mesma dos últimos dias, ou seja, com nebulosidade variável durante o dia. Porém, mais frio que nos dias anteriores.

O amanhecer foi gelado entre as regiões centro-sul, sul e Região Metropolitana de Curitiba, onde os termômetros registram temperaturas abaixo dos 10 ºC. Em alguns pontos destes setores do estado, o final da madrugada foi marcado pelo registro de nevoeiro, principalmente nas regiões de vales

O sol pode aparecer, mas a umidade vinda do oceano ainda exerce grande influência no tempo. Os ventos que sopram do litoral mantêm também a possibilidade de chuviscos ocasionais entre a Serra do Mar e as praias. Nas regiões oeste, sudoeste e noroeste, há um aumento de nebulosidade devido a áreas de instabilidades que se intensificam sobre o Paraguai e Mato Grosso do Sul. Nas demais regiões do estado, o sol predominará com temperaturas em elevação.

Nas regiões de fronteira com Paraguai e Argentina e na divisa com o Mato Grosso do Sul, o dia está começando com aumento da nebulosidade. O mapa mostra as temperaturas mínimas registradas às 06h pelas redes de estações meteorológicas do Simepar e Inmet.

As temperaturas variam de 10°C a 23°C, em Curitiba, e de 16°C a 24°C, em Paranaguá, no litoral. O frio é ainda mais intenso no sul e sudeste do Paraná. Em União da Vitória, por exemplo, a mínima prevista é de 8°C. No restante do estado se destaca a amplitude térmica da previsão. Em Londrina, para se ter uma ideia, a temperatura mínima prevista é de 11°C e a máxima de 28ºC.