Segue o tempo com a cara do outono em Curitiba e região nesta Quinta-feira Santa (1.º). O primeiro dia de abril começa sem chuva e com as temperaturas mais frias pela manhã. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma massa de ar frio e seco segue predominando sobre boa parte do Paraná e os termômetros devem fazer registros perto dos 10º C em várias regiões. No Litoral, a diferença é que essa faixa de temperaturas mínimas sobe para 15º C.

Conforme aponta o Simepar, as temperaturas em Curitiba nesta quinta devem variar entre 10º C e 23º C. A meteorologia aponta um amanhecer gelado nas regiões Sudoeste, Centro-sul, Campos Gerais e região metropolitana da capital, com os termômetros registrando temperaturas perto dos 10 ºC.

Mesmo no Norte do Paraná, geralmente mais quente, de acordo com o Simepar as temperaturas também ficam amenas nas primeiras horas do dia. Com relação à nebulosidade, o Simepar aponta o predomínio de sol na maior parte do estado. Apenas na faixa litorânea e no entorno de Curitiba é que as nuvens devem estar mais presentes, com condição para chuvas fracas ou chuviscos ocasionais.

Litoral

Nas praias, embora o sol deva predominar, o Simepar ainda aponta uma presença de nebulosidade que pode ocasionar chuviscos ocasionais nesta quinta-feira. No geral, conforme a meteorologia, o tempo fica firme e com as variações de temperaturas comuns para o outono. São as manhãs mais frias e as tardes sem esquentar muito.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, o Simepar aponta uma variação térmica entre 15º C e 27º C.