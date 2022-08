Uma amizade verdadeira não tem preço, e uma amiga ajudou a outra a não cair em um golpe em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso envolve falso policial, PIX que seria cancelado e ameaças. A Polícia Civil alerta que os estelionatários estão de olho nas redes sociais para enganar pessoas que desejam vender produtos pela internet.

Esse caso ocorreu na quarta-feira (10), quando uma cliente de uma manicure de Araucária comentou que gostaria de vender um carrinho rosa elétrico. Na tentativa de ajudar a cliente/amiga, a manicure que pediu para não ter o nome revelado na reportagem, pediu para a nora anunciar em grupos do Facebook. “Ela comentou do carrinho, passou as fotos, e pedi para a minha nora anunciar na rede social. Jamais imaginei que isso fosse ocorrer, foi com a intenção de ajudar. Foi um desespero”, disse a manicure.

Com o anúncio publicado, um comprador apareceu demonstrando interesse no carrinho. Nas mensagens que eram enviadas para a manicure, um homem relatando ser policial pediu para não negociar o produto com outra pessoa.

A partir disso, o “comprador” começou a enviar mensagens esquisitas. Informou que não poderia ir ao local de entrega e que mandaria um motorista de aplicativo para pegar o carrinho. Segundo a manicure, ela começou a desconfiar que poderia ser golpe, e uma mensagem foi fundamental para avisar a amiga que algo de errado tinha no ar. “Eu desconfiei quando ele perdeu a paciência e me xingou. Um policial não faria isso. No meio de tudo isso, não conseguia falar com mais ninguém. Saí correndo para a casa da amiga e falei para não dar o carrinho. Aquilo não estava certo, era golpe”, disse a manicure para a reportagem da Tribuna do Paraná.

PIX Agendado

Ao ser alertada pela amiga do golpe, a vendedora do carrinho recuou. Ficou no aguardo do comprovante do PIX, que demonstraria o dinheiro na conta bancária. Depois de várias conversas, o comprador enviou o documento, mas tratava de um PIX agendado. Com o carrinho na mão, o golpista certamente cancelaria o valor combinado.

Ao perceber que o golpe não funcionou, o falso policial fez ameaças que levaria a dona do carrinho para a delegacia, onde prestaria depoimento. No fim das contas, a amiga conseguiu salvar a outra de um prejuizo financeiro e material. “Deu certo, aprendemos a lição, e que os outros fiquem atentos com a internet”, comentou a manicure.

Alerta da Polícia Civil

Para o delegado Emmanoel David, responsável pela Delegacia de Estelionatos de Curitiba, os golpes pela internet crescem diariamente, sendo preciso tomar alguns cuidados. “A pandemia da Covid-19 fez com que os golpistas abrissem o olho para as redes sociais. No caso do PIX, o conselho é ter atenção em tudo, seja no vendedor ou comprador. E assim, registre o boletim do ocorrência (BO) para que a Polícia Civil possa ter acesso e que investigue o caso”, completou o delegado.

