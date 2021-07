O manicuro de Curitiba, que chegou a fazer sucesso por fazer unhas de gel no Boqueirão, é procurado pela polícia por estupro de vulnerável. Robson Aparecido Morais Barbosa, de 44 anos, foi condenado a 22 anos de prisão por estuprar e ameaçar a enteada, de 11 anos na época.

O crime ocorreu entre os anos de 2010 e 2013. Na ocasião, ele teria abusado da vítima, a amarrando e a obrigando a praticar sexo oral. Além disso, ele ameaçava a menina, afirmando que mataria a mãe da criança.

LEIA TAMBÉM:

>> Cinco são indiciados pelo mega engavetamento que matou 8 na BR-277

>> Casa de madeira é devorada por incêndio no Vista Alegre, em Curitiba

Ex-vigilante, Robson começou a ajudar a esposa num pequeno salão de beleza improvisado na garagem da casa há pelo menos cinco anos. O manicuro abandonou a carreira de segurança após sofrer uma forte crise de depressão.

O sucesso como manicuro fez Robson vencer a a doença. Em 2019, ele chegou a participar de um programa da Rede Globo com a apresentadora Fátima Bernardes. Na época, ele comentou sobre a superação da depressão e seu sucesso na colocação de unhas postiças.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização do foragido. A denúncia pode ser feita de forma anônima pelos telefones 197, 181 Disque Denúncia, ou (41) 3270-3370, diretamente com a equipe de investigação.