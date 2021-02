Ato no Centro Cívico

Um protesto feito em carreata a favor da vacinação contra o coronavírus e a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro aconteceu nesta tarde de sábado (23), em Curitiba. Manifestantes se reuniram na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, por volta das 16 horas, e seguiram fazendo buzinaço pela região central da cidade.

LEIA TAMBÉM – Vacinas contra a covid-19 importadas da Índia devem chegar ao Paraná na noite deste sábado

Não há uma estimativa oficial da quantidade de carros e participantes do protesto. Manifestantes fizeram faixas e cartazes lembrando as mortes provocadas pela pandemia. Um carro de som foi utilizado na manifestação.

Houve protestos também no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife e Fortaleza.