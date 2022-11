Na tarde desta quarta-feira (2), a Polícia Rodoviária Federal do Paraná atualizou a lista com as estradas federais que têm bloqueios totais ou parciais no Paraná. Ao todo são 21 pontos de manifestação. O protesto reúne bolsonaristas insatisfeitos com o resultado democrático das eleições, que no domingo (30) garantiu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre o presidente Jair Bolsonaro por maioria dos votos.

+ Leia mais: Bolsonaro se diz preocupado com desabastecimento, afirma presidente de associação

A última atualização sobre os bloqueios foi publicada por volta das 15h30. Das rodovias que cortam ou circundam Curitiba, há bloqueio total no km 168 da BR-277 em Palmeira, km 117 em Campo Largo e km 667 em Medianeira, no Oeste do estado.

Ainda na Grande Curitiba, também são registrados bloqueios parciais no km 68 da BR-116 em Campina Grande do Sul e no km 152 da mesma rodovia em Mandirituba. Já na BR-277 tem bloqueio parcial no km 05 em Paranaguá, no Litoral. Na BR-376, em Curitiba, o bloqueio parcial acontece no km 590. Na BR-476, os bloqueios parciais são no km 195 na Lapa e no km 171 em Contenda.

+ Veja também: Bolsonaro faz pronunciamento oficial após eleições. Confira fala na íntegra!

Veja lista completa dos bloqueios totais ou parciais no Paraná

Bloqueio total

BR-277

Km 168 (Palmeira)

Km 117 (Campo Largo)

km 667 (Medianeira)

Bloqueio Parcial

BR-277

Km 05 (Paranaguá)

Km 240 (Irati)

BR-476

Km 171 (Contenda)

km 195 (Lapa)

km 297 (São Mateus do Sul)

BR-376

km 246 (Apucarana)

Km 590 (Curitiba)

km 662 (Tijucas do Sul)

BR-116

Km 68 (Campina Grande do Sul)

km 127 (Fazenda Rio Grande)

Km 152 (Mandirituba)

Rodovias estaduais

Em nota, a Polícia Militar do Paraná (PM) informou segue atuando para fazer a liberação dos trechos bloqueados nas rodovias estaduais. Até o último boletim divulgado às 15h, são 36 pontos de bloqueios em rodovias estaduais, todos parciais. “Além disso, foram liberados totalmente 40 trechos das rodovias estaduais, não havendo mais manifestantes”, informou a PM.

Foram realizadas também 25 atuações do Corpo de Bombeiros para apagar focos de incêndio e remoção de objetos, desde o dia 31 de outubro. A Defesa Civil também atuou na retirada de obstáculos que obstruíam as vias e limpeza de 10 locais de bloqueio. Foram empregados 4,5 mil policiais militares e 1.550 viaturas da PM. Pelo Corpo de Bombeiros, foram empregadas 333 viaturas e 682 militares.

Ainda conforme a PM, foram confeccionados 73 boletins de ocorrência das manifestações e de lideranças. Também foram identificadas 34 lideranças. A PM realizou, até o momento, duas escoltas de caminhões, sendo uma de alimentos perecíveis e outra de combustíveis.

A PM também emitiu 20 notificações de trânsito de veículos relacionados aos bloqueios das vias.

Veja a lista das estradas estaduais com bloqueios no Paraná (atualizada pela manhã)

01 PRC-317 – MARINGÁ

04 PR-412 GUARATUBA

06 PRC-466 JARDIM ALEGRE

07 PR-092 JOAQUIM TÁVORA

09 PR-281 CHOPINZINHO

10 PR-082 TERRA BOA

12 PR-445 LONDRINA

13 PR-239/PR-180 NOVA AURORA

15 PR-488/PR-495 SANTA HELENA

17 PR-151 PONTA GROSSA

18 PR-444 ARAPONGAS

20 PR-182 TOLEDO

22 PR-151 CASTRO

25 PR-151 PALMEIRA

26 PR-495 ENTRE RIOS DO OESTE

30 PR-092 ARAPOTI

33 PRC-487 CAMPO MOURÃO

34 PR-281 SALTO DO LONTRA

35 PR-151 Piraí do Sul

36 PRC-466 MANOEL RIBAS

37 PRC-487 NOVA TEBAS

38 PRC-466 PITANGA

42 PRC-466 TURVO

44 PRC-280 Clevelândia

46 PR-170 GUARAPUAVA

47 PRC-158 PEABIRU

49 PR-170 PINHÃO

50 PR-170 ROLÂNDIA

52 PR-180 B VISTA DA APARECIDA

53 PR-182 PALOTINA

56 PR-281 X PR 475 CHOPINZINHO

57 PR-412 – MATINHOS

58 PR-281 RIO NEGRO

60 PR- 092 WENCESLAU BRAZ

63 PR- 420 PIÊN

67 PR 445 TAMARANA

68 PR-182 NOVA LONDRINA