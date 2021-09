As manifestações contrárias ou favoráveis ao governo federal nesta terça-feira (07) foi tranquila e sem registros de ocorrências, segundo a Polícia Militar (PM), nas cidades paranaenses. Em Curitiba, até às 18h, nenhum caso foi atendido pela polícia.

De acordo com o Comandante-Geral da PM, coronel Hudson Leôncio Teixeira, a prevenção de crimes a tentativa de evitar confrontos entre grupos ajudou no trabalho ao longo do dia. “As informações preliminares apontam que nos atos públicos que ocorreram ao longo do dia em vários municípios do estado não houve registro de ocorrências. O mais importante é que, até o momento (18h), a PM conseguiu se fazer presente e os atos estão pacíficos”, relatou o coronel Hudson.

Em várias cidades do Estado, inclusive na capital, as equipes policiais prosseguem nas ruas acompanhando a dispersão do público, ou os atos onde eles ainda estão acontecendo. “Continuaremos acompanhando os atos até que eles finalizem, pois apesar de um menor número de pessoas nas ruas neste momento, ainda ficaremos atentos e com reforço no policiamento mais algumas horas para que tudo termine bem”, destacou o Coronel Renato de Oliveira Ribas Filho, responsável pelo policiamento nos atos de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral.

O trânsito sofreu alterações e os policiais militares do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) atuaram em conjunto com os agentes da Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito. Não houve registros de acidentes nestes locais.

