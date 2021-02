As obras de manutenção do pavimento na BR-277, feitas pela CCR RodoNorte, bloqueiam o trânsito e causam lentidão no trecho entre Curitiba e Campo Largo. Neste sábado (23), uma longa fila de veículos se formou na rodovia, o que fez muitos motoristas reclamarem. “Estou a mais de três horas parado e com fome”, desabafou Jurandir, caminhoneiro, à reportagem da Tribuna.

Jurandir veio do Rio Grande do Sul e estava indignado com a lentidão. “Cada vez que eu venho para cá é esse transtorno, mas dessa vez eu me surpreendi. Estou há mais de três horas para fazer o trecho da Linha Verde até a BR-277, com fome, parado. Se fosse para colocar esse tempo parado na ponta do lápis, daria o frete da volta para o Rio Grande do Sul. Eu passo mais fome aqui nessa região que em qualquer outro lugar”, comentou.

As obras, conforme a concessionária, começaram por volta das 7 horas deste sábado. A CCR RodoNorte anunciou que deve fazer serviços de manutenção do pavimento em dois pontos da BR-277, no trecho entre Curitiba e Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, nos quilômetros 103 e 113, com interdição parcial de pistas.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Nos dois pontos (kms 103 e 113), as obras deste sábado devem durar todo o dia, principalmente para esperar o tempo de secagem do asfalto após a manutenção. Essa interdição da rodovia causa transtornos no trânsito de toda região e durante a tarde deste sábado, o congestionamento chegava próximo ao Contorno Sul, já na altura da Volvo.

Segundo o engenheiro responsável pelas obras e coordenador de engenharia da CCR RodoNorte, Dyego Mattos, este tipo de trabalho é importante para manter o asfalto em dia. “Principalmente em trechos que recebem um fluxo intenso de veículos, como é o caso da BR-277. Estamos mobilizados para realizar as atividades com total segurança e com o menor impacto possível no tráfego”, explicou.