Uma manutenção na captação de água pode afetar o abastecimento em bairros de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana nesta terça-feira (28). O trabalho das equipes está sendo realizado e a previsão que a normalidade ocorra na quarta-feira (29).

De acordo com a Sanepar, empresa responsável pelo abastecimento de água no Paraná, uma manutenção operacional na captação para a estação de tratamento do Barigui está ocorrendo desde às 8h da manhã desta terça. O prazo de execução é até às 19h. Por esta razão pode faltar água temporariamente nas regiões dos bairros Colônia Santa Gabriela, Loteamento Marinoni, Planta Nossa Senhora do Pilar, Loteamento Paris, Planta Almirante, jardins Nápole, Valma, Dragão Verde, Santa Maria, Santa Fé, Giannini, Marrocos, Buenos Aires, Ipanema, Marize, Dourados e Amazonas.

A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 6h da manhã da quarta-feira (29) e será de forma gradativa.

