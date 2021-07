O mundo pode ser melhor, a partir de um desenvolvimento sustentável, e a transformação está mais perto do que imaginamos. Com essa premissa, a Gerar realiza, entre os dias 2 e 27 de agosto, a 1ª Maratona Hackathon GERAR – ODS 2030. O projeto será desenvolvido pelos cerca de 6 mil aprendizes em formação na instituição – jovens entre 14 e 23 anos, inseridos no mercado de trabalho por meio da Lei da Aprendizagem.

Os jovens devem desenvolver soluções sociais e educacionais, por meio de jogos e aplicativos, que apoiem a construção de um mundo melhor. O Hackathon terá duração de 16 horas, dará certificado aos participantes e vai premiar os melhores projetos.

A energia e olhar criativo do jovem, aliado à experiência da instituição e à uma mentoria qualificada, permitirão que os aprendizes pensem em soluções viáveis para criar um mundo melhor, por meio da tecnologia, e alinhadas com os ODS2030 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030).

As soluções serão pensadas em grupos, cada um com cerca de 10 jovens, o que ajudará também no desenvolvimento de habilidades interpessoais, as chamadas softs skills. Estima-se que sejam criados 600 projetos durante a maratona. Os educadores da instituição e mentores voluntários apoiarão no desenvolvimento da solução, orientando na viabilidade e relevância da proposta.

Formação diferenciada

Trata-se de mais uma iniciativa da Gerar para fornecer a seus aprendizes uma formação diferenciada, que transforme a vida deles e da sociedade. “A Gerar, por meio de suas ações, alinhadas a sua missão, encoraja um ambiente onde os jovens podem exercitar sua liberdade criativa e o olhar para as questões coletivas, enquanto indivíduos que atuam ativamente no seu próprio processo de desenvolvimento pessoal e na transformação social das realidades onde vivem”, afirma a Gerente de Formação da instituição Jacheline Fabiani.

As soluções pensadas pelos jovens devem se encaixar em algum dos 3 eixos pré-estabelecidos: Social, Econômico ou Ambiental. Cada eixo será composto pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030 – ODS20. As equipes participantes deverão buscar e desenvolver soluções sociais gamificadas (uso de elementos de jogos), de cunho educativo e social, ou propostas de aplicativos. “Ações gamificadas trazem maior engajamento, ensinam de forma divertida, dinâmica e construtiva. Podem trazer grandes mudanças e resolver problemas de forma motivadora e prazerosa”, explica Jacheline.

O resultado será definido, inicialmente, por um Comitê de Educadores do Programa Aprendiz Legal, que classificará os 12 melhores projetos para cada um dos três pilares do desafio e enviará para a avaliação de um Comitê Técnico formado por profissionais convidados. Este, por sua vez, submeterá os 3 melhores projetos de cada um dos quatro pilares para a votação pública que acontecerá no período de 15 a 17 de setembro de 2021, no Facebook da Gerar.

O resultado dos ganhadores do primeiro, segundo e terceiro lugar para cada um dos eixos será anunciado dia 22 de setembro de 2021. Os jovens das equipes que alcançarem o primeiro lugar em cada um dos 3 eixos serão contemplados com um Troféu de Excelência.

Outro objetivo é colocar em prática as melhores ideias pensadas pelos jovens, o que deve acontecer num segundo momento, após a definição dos resultados.