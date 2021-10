A Amaro anuncia mais uma loja Guide Shop em Curitiba. Desta vez, com 1.100 m², dez vezes maior que a unidade anterior, que fica no Pátio Batel, a Amaro estreia formato mega store no Park Shopping Barigüi.

Guide shop ou, em português, “loja guia” serve como um tipo de mostruário, mas sem estoque, em que os consumidores escolhem e provam os produtos, no entanto a compra acontece de forma on-line. A nova loja da Amaro segue esse conceito, quase como um showroom, só que totalmente integrado ao e-commerce.

Atualmente, 1 em cada 4 compras realizadas na Amaro tem origem nos Guide Shops. Com as lojas físicas, o objetivo é aumentar esse volume para mais de 30% até o final do ano.

Segundo o presidente da marca, Dominique Oliver, a Amaro quer estar mais próxima dos consumidores, entregando uma experiência totalmente integrada. “Com as lojas físicas sendo uma extensão do on-line, elas podem unir o melhor dos dois ambientes de acordo com o que se quer e precisa”, explica.

A região Sul é uma das mais estratégicas para a marca hoje e representa 17% do faturamento do negócio, ficando atrás apenas do Sudeste. Por isso, Curitiba – além de Porto Alegre – foi uma das capitais escolhidas para receber as novas lojas.

Apesar das compras on-line de moda e estilo de vida terem crescido durante o último ano, a adesão no Brasil ainda é baixa. A cada 100 transações, 89 acontecem no canal varejo físico e, por isso, esse movimento de expansão do varejo físico é tão importante para a marca.

Nova forma de consumo

Para atender a esses anseios e novos comportamentos adquiridos durante a pandemia, as novas lojas foram minuciosamente projetadas para encantar e atender as necessidades de consumo. Espaços amplos, bem iluminados, tecnológicos ao mesmo tempo que aconchegantes, e repletos de textura e cores suaves, convidam os consumidores a se sentir em casa.

As lojas ainda configuram um ponto de conveniência ao serem altamente integradas ao on-line. Hoje, os consumidores podem comprar on-line e retirar nas lojas, comprar nas lojas e sair com as sacolas ou até mesmo comprar nas lojas e receber em casa, além de fazerem trocas e devoluções em quaisquer canais, sem dificuldades.

Agilidade para compras on-line

A partir de novembro, para pedidos realizados até às 17h, as consumidoras receberão suas entregas no mesmo dia em Brasília, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Recife e Salvador e esse prazo é reduzido para até três horas na cidade de São Paulo. Uma grande facilidade, já que em algumas regiões do Brasil, as entregas convencionais variam de 2 a 5 dias úteis.

