Duas tradicionais marcas paranaenses vão à leilão no próximo dia 13 de dezembro. A Açúcar Diana e o Café Diana, parte da massa falida da Emilio Romani S/A, chegam ao pregão com valor avaliado em R$ 200 mil, de acordo com laudo do leiloeiro oficial Helcio Kronberg, da Kronberg Leilões.

LEIA TAMBÉM:

>> Grandes inaugurações! Curitiba ganha novos shopping e supermercados atacadistas em dezembro

>> Trincheira Bairro Alto/Bacacheri fica pronta ainda em dezembro, promete prefeitura de Curitiba

Bastante conhecida pelos paranaenses, as marcas foram criadas nos anos 1960, mas saíram do mercado nos anos 1990 por conta do processo de falência da fabricante. Hoje, no entanto, a Romani segue produzindo o Sal Diana, que não vai à leilão.

Marca Diana. Foto: Reprodução

A força das marcas é o grande chamariz para que Açúcar e Café Diana recebam ofertas. “O valor de uma marca está estritamente relacionado à força que a mesma tem no mercado em que está inserida. Consequentemente, ao seu potencial de crescimento. Ao fazer a avaliação de uma empresa, por exemplo, o valor da marca está incluído. Isso é, o valor da empresa é o valor presente do fluxo de caixa total, incluindo o que a marca gera de contribuição para essa organização”, destaca a Kronberg Leilões em sua avaliação.

O leilão será realizado de forma online e interessados em dar um lance precisam se cadastrar no site do leiloeiro com pelo menos dois dias de antecedência.

Web Stories