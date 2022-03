O Centro de Curitiba é palco, até as 21h, para a tradicional Marcha do Dia Internacional das Mulheres, que reuniu centenas de pessoas no fim da tarde desta terça (8). A concentração para a marcha foi na Praça Santos Andrade, por volta das 18h. Depois, a caminhada seguiu até a Boca Maldita, na Rua XV de Novembro.

A marcha foi organizada pela Frente Feminista de Curitiba e Região Metropolitana e marcou a luta por igualdade de direitos. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba (SISMUC) participa do ato, considerado político e cultural. Outras centrais sindicais e movimentos sociais também marcam presença.

No trajeto até a Boca Maldita, ocorreram apresentações sobre a resistência das mulheres para garantir igualdade de direitos e condições dignas de educação, trabalho, saúde e lazer. A mobilização ocorreu pelas redes sociais e envolveu mulheres, indígenas, LGBTQIA+ entre outros grupos sociais.

Fotos: Eduardo Matysiak / Futurapress / Folhapress

Confira a programação

Saída da marcha da Santos Andrade até a Boca Maldita, às 18h30

Na esquina das Marechais, ocorre “O Desmonte do Serviço Público”, às 19h

Na Rua XV haverá o ato “Mulheres Negras”, às 20h

Já na Boca Maldita ocorre o ato político cultural por moradia, violência policial e a situação da periferia da cidade. O encerramento será com Cantoria Feminista, às 21h