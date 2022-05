A tradicional Marcha para Jesus vai voltar a ser realizada nas ruas de Curitiba depois de dois anos. A expectativa para este ano é reunir cerca de 300 mil pessoas no próximo dia 21 de maio. Na manhã desta quinta-feira (05), o governador Ratinho Junior recebeu no Palácio Iguaçu mais de 30 lideranças evangélicas para tratar da organização do evento.

“A Marcha para Jesus marca uma grande retomada da esperança de uma vida normal, após dois anos de muita dificuldade e sofrimento. A religião tem uma importância fundamental em confortar e levar uma palavra de solidariedade nesse momento em que muitas vezes predomina a intolerância”, ressaltou o governador.

LEIA TAMBÉM:

>> Presa em Curitiba mulher suspeita de aliciar paranaenses presos com drogas na Tailândia

>> Lar dos Idosos Recanto do Tarumã precisa urgente de alimentos

Ratinho Junior explicou que a Marcha para Jesus faz parte do calendário oficial do Paraná, e que acontece todo terceiro sábado do mês de maio, atraindo turistas de várias regiões do Estado e até de outros lugares.

Trajeto da Marcha

Com o tema “A Alegria do Senhor é a Nossa Força”, a marcha começará no Centro, na Praça Santos Andrade, a partir das 9h, e terminará no Centro Cívico, na Praça Nossa Senhora de Salette (em frente ao Palácio Iguaçu), onde será montado um palco para shows de música gospel, orações e projetos sociais. O evento é organizado pelo Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná (Comep).

“O governador Ratinho Junior e o Governo do Estado são grandes parceiros e apoiadores da Marcha para Jesus, estando sempre presentes na realização desse grande evento. Trata-se de uma celebração de todas as denominações e comunidades evangélicas de Curitiba e do Paraná”, destacou o bispo Cirino Ferro, presidente do Comep. “Depois de tanta tristeza, de perdas e sofrimento, agora podemos ir para as ruas e celebrar Deus e a vida com alegria e muita oração”.

O vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, parabenizou as comunidades evangélicas pela coragem de concretizar esses 27 anos de Marcha para Jesus. “Reforço o apoio do município, secretarias e estrutura para a realização do evento”, disse.

A rádio Sara Brasil transmitirá as mensagens e orações dos participantes ao público que sintonizar na FM.

Arrecadação

Na 27ª edição da Marcha para Jesus serão arrecadados kits de higiene pessoal, que serão entregues aos refugiados no Paraná. A ação social é coordenada pelas igrejas evangélicas, que já recebem os itens de necessidade básica. No trajeto da caminhada também haverá postos de coleta.

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Quanto Mais Vida, Melhor! Cora pensa em se vingar de Tina Pantanal Tibério descobre Jove na tapera de Juma Destaque da semana Tudo o que você precisa saber antes de ver “Doutor Estranho 2”