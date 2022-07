A concentração começa na Praça 19 de Dezembro com a marcha seguindo com destino a Praça Nossa Senhora de Salete (em frente ao Palácio Iguaçu). Segundo a organização do evento, o tema deste ano vem para lembrar que a essência da comunidade LGBTQIA+ é a diversidade em todas as suas cores e que, para garantir a dignidade de cada uma delas, é necessário ter consciência ao eleger os representantes do Estado. Assim, o tema serve como uma forma de conscientizar não apenas a comunidade, mas também de cobrar a própria sociedade em seu exercício de cidadania.

Programação

Para comandar o evento, a marcha contará com as apresentadoras Tinnah Simpson e Yasmim Carraroh. Das 12h às 14 horas, Juana Profunda vai ter a companhia Brigitte Beaulieu.

A partir das 15h, estarão os apresentadores oficiais Brendda Montilla (diretora artística da Marcha da Diversidade) e Luccas Serafim (eleito o melhor DJ de Curitiba por três anos consecutivos), que ficam até às 20h. O evento conta com uma série de artistas confirmados para se apresentarem durante o dia todo.

