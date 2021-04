Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro chamou a atenção pelas ruas de Curitiba neste domingo (11). Puxados por um carro de som e por um berrante, os participantes da chamada Marcha da Família Cristã fez graça com o apelido “gado” que é dado aos apoiadores do presidente. Durante a manifestação, o próprio Bolsonaro ligou para os participantes para demonstrar sua gratidão pelo apoio.

A marcha teve como um dos organizadores o vereador Eder Borges, um dos mais ferrenhos defensor do bolsonarismo e suas bandeiras, como o kit covid. O grupo se concentrou na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico da capital paranaense. Durante a preparação da passeata, Bolsonaro ligou para os organizadores e mandou uma mensagem para os correligionários.

O áudio foi executado pelo microfone do carro de som. “Um abraço para todos vocês do Paraná que estão se manifestando no dia de hoje. Essas manifestações são democráticas e bem-vindas. A nossa liberdade jamais será tomada por esses que estão a covid agora para converter a nação”, disse Bolsonaro. o berrante tocou pouco antes disso:

O berrante tocou



Marcha da família



Cerca de 50 pessoas participaram do movimento. Famílias levava bandeiras e cartazes com dizeres cristãos, em defesa da família e do presidente. Alguns não usavam máscaras. Moradores de prédios por onde passou a marcha chegaram a jogar tomates e ovos nos participantes. O grupo passou por várias ruas do Centro de Curitiba e dispersou no final da tarde deste domingo.

